Prevén redadas más vigiladas en EU, pero no freno a deportaciones

El triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense abre mayores posibilidades de fiscalizar redadas, detenciones y posibles abusos contra las comunidades migrantes, pero no garantiza un freno inmediato a las deportaciones, advirtieron los especialistas Mayela Córdova y Gabriel R. Sanchez.

Ambos explicaron que la nueva mayoría podrá abrir investigaciones, citar a funcionarios y revisar el ejercicio del presupuesto migratorio. Sin embargo, la Casa Blanca conserva amplias facultades para ejecutar deportaciones y cuenta con recursos previamente aprobados; además, un eventual veto presidencial dificultaría revertir las restricciones mediante leyes.

“La nueva mayoría demócrata podrá abrir investigaciones, citar a funcionarios, exigir información sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y promover cambios legislativos, pero la Casa Blanca conserva amplias facultades para ejecutar su política migratoria”, explicó Mayela Córdova, especialista en política migratoria.

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La egresada de la Universidad de Texas dijo que el voto latino fue uno de los factores que contribuyeron a la recuperación demócrata en el Congreso.

El Dato: El exembajador Ken Salazar llamó a Trump a respaldar una agenda de cooperación para América del Norte. Consideró que la mayoría puede impulsar acuerdos fronterizos.

Por su parte, Janet Murguía, presidenta ejecutiva de UnidosUS, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos de la población latina en Estados Unidos, consideró que los resultados reflejan el enojo y la preocupación de los votantes latinos por el rumbo del país.

“La economía, el encarecimiento de los alimentos y los combustibles, así como el temor a las deportaciones, estuvieron entre los factores que marcaron la jornada electoral”, señaló.

Gabriel R. Sanchez, investigador sénior de Brookings Institution, advirtió que un cambio en el control del Congreso no necesariamente provocará una transformación inmediata de las operaciones del ICE.

En su análisis sobre los efectos de las elecciones intermedias, el especialista explicó que el Poder Ejecutivo conserva atribuciones independientes del Congreso para ejecutar las deportaciones y que la administración Trump cuenta con recursos aprobados previamente para mantener sus operaciones migratorias.

Señaló que una de las posibilidades para los demócratas será recuperar recursos presupuestarios que no hayan sido utilizados o establecer restricciones sobre la manera en que pueden ejercerse.

No obstante, advirtió que “las familias migrantes de estatus mixto podrían continuar viviendo con temor a la separación y que los cambios de fondo en la política migratoria podrían tardar hasta después de las elecciones presidenciales de 2028”.

Además, identificó como una de las principales consecuencias del cambio legislativo la posibilidad de que los demócratas encabecen las comisiones encargadas de supervisar las políticas migratorias.

“Entre los temas que podrían revisar están la rendición de cuentas de los agentes de ICE, las condiciones de los centros de detención, el respeto al debido proceso de los solicitantes de asilo y las demoras en los trámites de ciudadanía y regularización migratoria”, dijo.

El investigador también advirtió que, aunque el nuevo Congreso podrá impulsar iniciativas y ejercer mayor vigilancia sobre las autoridades, será complicado revertir mediante leyes las restricciones migratorias de Donald Trump, debido a la posibilidad de un veto presidencial y a las limitaciones legislativas.

Otro resultado con repercusiones para la comunidad mexicana se registró en Texas, donde Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina electa gobernadora de ese estado. Su victoria puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos y abrió la posibilidad de modificar la relación del gobierno estatal con las autoridades federales de inmigración.

“Hinojosa ha planteado exigir responsabilidades a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Su llegada al gobierno texano podría modificar la cooperación estatal con ICE y la Patrulla Fronteriza, aunque no implica que pueda cancelar las facultades federales de ambas agencias”, dijo.

Además, consideró que el resultado también se reflejó en California, donde Xavier Becerra ganó la gubernatura. De esta manera, Texas y California, dos de los estados con mayor población latina y mexicana, tendrán gobernadores demócratas de origen latino.

“Para los mexicanos que viven en Estados Unidos, el saldo electoral es, por ahora, una mayor representación política, más posibilidades de denunciar abusos y un Congreso con capacidad de fiscalización frente a la política migratoria de Trump. Sin embargo, la posibilidad de obtener protección efectiva dependerá de que esas victorias se traduzcan en investigaciones, cambios presupuestarios, reformas y decisiones concretas en los gobiernos federal y estatales”, dijo.

Se mantendrá cerrada la frontera

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que la frontera permanecerá cerrada a la migración, pese a los resultados de las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática recordó que “si cruzas ilegalmente a Estados Unidos solo o en caravana, además de poner tu vida en peligro, enfrentarás las consecuencias legales. Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre. ¡Ni lo intentes!”.

En otro mensaje, Ronald Johnson aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, su país mantiene “la frontera más segura en la historia” de EU.

Sostuvo que las detenciones en la frontera suroeste disminuyeron 95 por ciento durante los últimos 12 meses, hasta alcanzar mínimos históricos.

El representante del vecino del norteagregó que septiembre pasado marcó 17 meses consecutivos sin que migrantes indocumentados fueran liberados en comunidades estadounidenses. Afirmó que los esfuerzos de la misión diplomática estadounidense en nuestro país han permitido desarticular redes criminales, evitar cruces peligrosos y salvar vidas.

Claudia Arellano

Demócratas prometen alivio a estadounidenses y vigilancia a Donald Trump

| Redacción |

El líder de la bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, advirtió ayer que su partido utilizará sus facultades legislativas y de investigación para vigilar al gobierno de Donald Trump, luego de recuperar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones intermedias. También prometió reducir el costo de la vida, combatir la corrupción y presionar para terminar las operaciones militares contra Irán.

“Contra todo pronóstico, los demócratas hemos ganado el Senado, y tenemos cinco palabras para el pueblo estadounidense: el alivio está en camino”, declaró Chuck Schumer durante una conferencia de prensa, tras confirmarse el cambio de mayoría en el Poder Legislativo.

Calificó el resultado como una “reordenación generacional del mapa del Senado”, por los triunfos de su partido en estados tradicionalmente conservadores, entre ellos Texas y Kansas.

Explicó que la nueva mayoría concentrará sus esfuerzos en reducir los gastos familiares, principalmente en gasolina, alimentos y electricidad; investigar posibles actos de corrupción dentro de la administración republicana, y terminar con lo que describió como el caos en la política exterior e interior.

El Dato: Marco Rubio afirmó que Donald Trump merece “un enorme reconocimiento” por su postura sobre Irán en sus primeras declaraciones tras las elecciones del martes.

Asimismo, aseguró que si el magnate se dedica a vetar leyes que salgan del próximo Congreso, como ha dicho, la catástrofe electoral para los republicanos crecerá en 2028. “Si Donald Trump pasa el próximo año vetando leyes de sentido común, entonces lo que ocurrió en esta jornada electoral parecerá un buen día”.

Sobre Irán, exigió el fin de las operaciones militares y cuestionó los motivos de la participación de su país en el conflicto. “Los estadounidenses no saben por qué demonios estamos luchando allí”, afirmó. También planteó que el Congreso utilizaría sus facultades presupuestarias para presionar a Donald Trump.

El dirigente advirtió que recurrirá a investigaciones, procesos judiciales y obstáculos legislativos cuando considere que el presidente incumple la ley o actúa contra la voluntad popular.

“Los días de un Senado sumiso ante Trump se han terminado”, sostuvo.

253 Escaños tienen los Demócratas en la Cámara de Representantes

Dos escaños. Mientras, las contiendas por el Senado en Alaska y Misisipi continúan sin un ganador oficial. Ambos resultados podrían ampliar la representación del partido opositor.

En Alaska, la demócrata Mary Peltola aventaja al republicano Dan Sullivan con 48.2 por ciento de los votos frente a 47.9 por ciento, una diferencia de poco más de 600 sufragios, con alrededor de 75 por ciento de las boletas contabilizadas, según el reporte electoral citado por NBC.

El resultado podría demorarse hasta el 18 de noviembre, cuando está prevista la tabulación de los votos por orden de preferencia si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria.

La contienda también quedó envuelta en una polémica por la aparición en la boleta de un candidato llamado Daniel J. Sullivan, cuyo nombre es parecido al del senador republicano.

El Tip: Trump sugirió que las derrotas en las elecciones de mitad de mandato no han afectado sus cálculos sobre Irán.

Donald Trump pidió transferir los votos de ese aspirante al senador republicano. “Los votos del falso Dan Sullivan, sumados a los del otro inútil que los demócratas pusieron en la papeleta, deberían transferirse de inmediato al verdadero Dan Sullivan, y se acabó la elección: él ganaría fácilmente. ¡No hay otra solución justa!”, escribió en Truth Social.

En Misisipi, el demócrata Scott Colom mantiene una ventaja de aproximadamente mil 200 votos sobre la republicana Cindy Hyde-Smith. Con 95.6 por ciento de los sufragios contabilizados, Scott Colom suma 49 por ciento frente a 48.9 por ciento de su contrincante.

El estado tiene hasta el 10 de noviembre para resolver las boletas provisionales. Si Scott Colom gana, será el primer senador afroamericano de Misisipi desde 1881 y el primer demócrata de esa entidad en llegar a la Cámara alta desde 1982.

445 Mdd gastó Elon Musk para ayudar a los republicanos

La guerra. En medio de las repercusiones electorales, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien atribuyó parte de la derrota republicana al conflicto militar contra Irán. El funcionario persa ironizó sobre los argumentos del funcionario y le pidió que lleve sus críticas directamente a Donald Trump. También acusó al mandatario de preparar una nueva etapa de la guerra.

“La postura de un apostador que está perdiendo y no puede abandonar la mesa”, escribió el dirigente iraní al responder a JD Vance.

En el mismo mensaje advirtió: “Tu jefe está preparando la siguiente fase de la guerra mientras Estados Unidos se tambalea al borde del abismo de Israel primero”. Después cuestionó al vicepresidente: “¿Por qué no decir esto a tu jefe?”.

La respuesta ocurrió después de que JD Vance reconociera que la guerra contra Irán tuvo un costo político para los republicanos. El vicepresidente cuestionó si perder el control del Senado durante los próximos seis años había valido la pena por el conflicto, iniciado con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero.

Probable, que redadas influyeran en resultados

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la política antimigratoria que Donald Trump emprendió en Estados Unidos sí influyó en los resultados de las elecciones intermedias, en donde los republicanos no salieron favorecidos.

La mandataria destacó que varios análisis han mostrado que muchos estadounidenses de origen latino participaron en las urnas, ejerciendo su derecho a votar y en estos se observó que quienes votaron por Trump en 2024, ahora emitieron un sufragio en favor de los demócratas.

—“Desde su punto de vista ¿influyó en los resultados que vimos las redadas migratorias que ha hecho la administración de Donald Trump en los últimos meses?”, se le preguntó en la conferencia de prensa mañanera.

—“Sí, es muy probable. O sea, recientemente han estado saliendo análisis de quién votó por qué partido político. Y mucho voto latino; entre ellos, mexicanos que tienen el derecho a votar en Estados Unidos, o de origen mexicano que tienen derecho a votar en Estados Unidos, que habían votado por Trump en el 2024, sí, 2024, ya no votaron por el Partido Republicano, votaron por el Partido Demócrata”, respondió.

La mandataria federal insistió en que era de esperarse que las prácticas clasistas y las jornadas de detención de migrantes se tradujeran en estos resultados.

“Y sí es muy probable, no tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, pues tuviera que ver con este racismo y, al mismo tiempo, redadas contra personas por su color de piel, y por su origen étnico”, comentó.

Con motivo de su próximo viaje a China para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), planteó la posibilidad de una nueva reunión con Donald Trump, lo cual dependerá de si éste asiste.

“Todavía no tenemos la certeza de que el presidente Trump vaya a ir. Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él, y ya dependerá de cuánto tiempo está allá. Pero todavía no hay la confirmación de que él va a ir a esta reunión”, declaró.

La mandataria señaló que prevé salir de México en un vuelo la madrugada del domingo 15 de noviembre y espera estar de regreso para el desfile del 20 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Entre las reuniones ya confirmadas está una con el presidente de China, Xi Jinping. Sin ahondar en detalles, afirmó que ya se tienen previstas varias reuniones bilaterales y en las que también se contemplan con funcionarios de otros niveles de gobierno.

“Sí, ya hay varias reuniones bilaterales. Se las damos a conocer pronto. Pero sí va a haber una reunión bilateral con el gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del gobierno de China y el Gobierno de México”, dijo.

De concretarse este encuentro, se tratará del segundo entre ambos. El primero ocurrió el 18 de noviembre de 2024, cuando la mandataria acudió como invitada a la Cumbre de Líderes del G20, en donde Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo de China para la recuperación de Acapulco, Guerrero, con la entrega de enseres, tras los fenómenos naturales que golpearon el territorio.