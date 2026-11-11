¿Quién era y de qué murió Alexander Darchiev, el embajador de Rusia en Estados Unidos?

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, perdió la vida a los 66 años de edad, y la noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia compartió una publicación anunciando la muerte del embajador, Alexander Darchiev: “El recuerdo de nuestro querido colega permanecerá siempre en nuestros corazones”.

El embajador de Rusia en Estados Unidos perdió la vida el 11 de noviembre de manera repentina, y de acuerdo con la portavoz del Ministerio, Maria Zakharova, la causa de su muerte fue una enfermedad crónica.

◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66.



The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts.https://t.co/YKgRc2yuZk pic.twitter.com/bBLu9zMAe1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2026

Por medio de un comunicado difundido por medio de Telegram, Alexander Darchiev fue un diplomático sobresaliente, a quien consideran “un dirigente experimentado, a un colega entrañable y a un mentor. Profesional excepcional y distinguido experto en los Estados Unidos.”

Expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Darchiev, y aseguraron que el recuerdo que les dejó se quedará en sus corazones para siempre.

De acuerdo con la Embajada de Rusia en Estados Unidos, el embajador “dedicó toda su vida a la defensa inquebrantable de los intereses rusos en los asuntos norteamericanos y a la construcción de relaciones equitativas con los Estados Unidos”.

Le reconocieron por tener confianza en sus trabajadores y por respetar siempre a las personas; además, resaltaron que siempre fomentó un ambiente de trabajo con apoyo incondicional que logró unir a su equipo.

“La calidez, la bondad y la sinceridad lo definieron y moldearon el ambiente a su alrededor. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de Alexander Nikitich” escribieron en redes sociales.

On the Passing of Alexander N. Darchiev, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to the United States of America



The staff of the Embassy of the Russian Federation in the United States of America announces with profound sorrow that Alexander… pic.twitter.com/mDQlxDsXTV — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 11, 2026

¿Quién era Alexander Darchiev?

Alexander Nikitich Darchiev nació el 14 de mayo de 1960 en Budapest, de la entonces República Popular Húngara, y es reconocido por haberse desempeñado como diplomático e historiador.

Darchiev estudió historia en la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Moscú, y despues de la disolución de la Unión Soviética se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en 1992.

También se desempeñó como jefe de un área del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, para posteriormente ser asesor de la embajada Rusa en Estados Unidos.

Previo a su actual puesto actual, de desempeñó como embajador de Rusia en Canadá, y posteriormente retomó su cargo como director del Departamento de América del Norte.

Alexander Darchiev ı Foto: Especial

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