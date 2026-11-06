Ucrania solicita ayuda en Madrid en XXX Cumbre Iberoamericana

Líderes de los países participantes en la Cumbre en Madrid, ayer.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió ayer a los países iberoamericanos mantener el respaldo a Kiev frente a la invasión rusa y advirtió que permitir que Vladimir Putin se quede con parte del territorio ucraniano pondría en riesgo el orden internacional.

Durante una reunión con líderes y cancilleres al margen de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, afirmó que reconocer los territorios ocupados sentaría un precedente para que otros países violen la soberanía de sus vecinos.

También pidió levantar la voz ante los ataques rusos contra la población civil. Mencionó el bombardeo contra un centro de distribución de ayuda humanitaria en Zaporiyia, que dejó 43 muertos, y responsabilizó al ruso de la continuidad de la guerra.

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El Dato: Donald Trump dijo que habrá “un gran acuerdo” y abarcará “más que sólo a Ucrania” tras su reunión con el enviado especial de Moscú sobre la guerra contra Ucrania.

Volodimir Zelenski destacó que una tregua humanitaria de seis días en Oleshki permitió salvar cientos de vidas y sostuvo que la pausa en los combates demostró que Rusia puede detener los ataques.

EL RESPALDO. El ucraniano ofreció acuerdos de cooperación en seguridad y solicitó ayuda para fortalecer la defensa antiaérea y reconstruir la infraestructura eléctrica de su país. Mencionó a Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile como posibles socios para conseguir transformadores y equipos modernos.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó a Iberoamérica como una “superpotencia cultural”. Destacó su diversidad indígena, africana y europea, así como la importancia de proteger las lenguas, las tradiciones y la libertad de los artistas.

También pidió impulsar una Inteligencia Artificial que represente todas las voces y no quede bajo el control de unas cuantas empresas. Recordó que su mandato al frente delas Naciones Unidas concluirá al finalizar el año.

22 Líderes se dieron cita en la Cumbre en Madrid

El liderazgo. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que fortalecer la relación entre la Unión Europea y América Latina es una necesidad estratégica. También llamó a ampliar la cooperación contra la delincuencia organizada y avanzar en derechos digitales.

Sobre la sucesión de António Guterres, los presidentes de Costa Rica y Guatemala, Laura Fernández y Bernardo Arévalo, así como el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, defendieron que el próximo secretario general proceda de América Latina y el Caribe.

Laura Fernández respaldó la candidatura de Rebeca Grynspan, mientras António Costa invitó a los países iberoamericanos a participar en la próxima cumbre UE-CELAC, prevista para 2027 en Bruselas.

En tanto, el canciller venezolano, Oliver Blanco, pidió levantar las sanciones internacionales contra su país y aseguró que, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comenzó una nueva etapa democrática.

Mencionó la liberación de presos políticos, el diálogo entre el gobierno y la oposición y medidas para favorecer la pluralidad informativa.

Destacó cambios en las leyes de hidrocarburos y minería para atraer inversiones. Afirmó que Venezuela busca generar empleos, mejorar los ingresos y ofrecer oportunidades para que los jóvenes permanezcan en el país y quienes emigraron puedan regresar.