Bombardeo ruso deja 40 muertos en Ucrania

El bombardeo ruso contra una escuela que funcionaba como refugio y centro de distribución de ayuda humanitaria en Komyshuvaja, región de Zaporiyia, Ucrania, dejó al menos 40 muertos y 59 personas desaparecidas. Se trata de uno de los ataques más mortíferos contra civiles en lo que va del año y de los más letales desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que Rusia lanzó nueve bombas aéreas contra el inmueble el lunes. El primer impacto alcanzó a los civiles que acudieron a recoger alimentos y ayuda humanitaria; después, las fuerzas rusas atacaron nuevamente cuando llegaron los equipos de emergencia.

Las labores de rescate continúan entre los escombros y enfrentan dificultades por los daños en la estructura y la amenaza de nuevos bombardeos. Por su parte, el gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, explicó que la escuela contaba con un sótano reforzado, construido con apoyo de la Unión Europea, pero la fuerza de las explosiones provocó el derrumbe del concreto y un incendio.

El Dato: Las autoridades de Zaporiyia declararon tres días de luto, del martes al jueves. Semikin anunció que el gobierno local cubrirá los gastos funerarios de los fallecidos.

Rescatistas y policías. Se informó que entre los fallecidos hay dos integrantes de los equipos de emergencia y cuatro policías que acudieron para ayudar a los habitantes a ponerse a salvo. Los rescatistas fueron identificados como Denys Konovalenko y Oleksiy Sushchevsky, ambos de 44 años.

La policía identificó a los agentes como Myjailo Buzhenko, Mykola Balanda, Myjailo Romanov y Dmytro Besedin. Un video captado por la cámara corporal de uno de los policías fallecidos muestra a civiles que corren hacia un refugio subterráneo tras recibir una advertencia sobre la llegada de bombas rusas. Instantes después se escucha una explosión y la cámara queda en negro.

La policía informó que entre los proyectiles utilizados había una bomba FAB de tres toneladas, con una carga explosiva cercana a 1.5 toneladas. El gobernador también señaló que Rusia empleó bombas KAB-500 y FAB-3000, diseñadas para destruir estructuras reforzadas.

En tanto, la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania advirtió que el ataque ocurrió cuando los habitantes se habían reunido para recibir ayuda. Danielle Bell, responsable de la misión, señaló que la distribución humanitaria tenía amplia difusión y cuestionó que las fuerzas rusas desconocieran la actividad que se realizaba en el inmueble.

Moscú sostuvo que su objetivo eran unidades militares ucranianas en los alrededores de Komyshuvaja y otros dos asentamientos, y aseguró que hasta 25 militares murieron. Ambos países niegan atacar deliberadamente a civiles.

980 Euros se entregarán a las personas heridas

El diálogo. El líder ucraniano reclamó una respuesta internacional y más sistemas de defensa aérea. También denunció que Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra instalaciones energéticas de Ucrania.

El ministerio de Energía informó que tres drones atacaron una subestación fundamental para el funcionamiento de la central nuclear de Khmelnytskyi. Advirtió que estas acciones ponen en riesgo la seguridad nuclear de Europa y señaló que Ucrania notificó lo ocurrido al Organismo Internacional de Energía Atómica.

El bombardeo ocurrió un día después de una tregua local.