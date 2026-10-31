EU alerta a Rusia por posible atentado en museo de Moscú

Estados Unidos advirtió a Rusia por un posible atentado terrorista con numerosas víctimas en el Museo-Reserva Tsarítsino, ubicado al sur de la capital Moscú, por lo que el complejo fue cerrado de manera preventiva.
La advertencia fue realizada mediante la Embajada de Estados Unidos en Rusia, y en ella se informó sobre una “amenaza creíble de un incidente con numerosas víctimas” en el citado complejo cultural, que podría ocurrir este mismo día.
A causa del riesgo, el Gobierno estadounidense aseguró, a través de la Embajada, que estaba “coordinándose con las autoridades rusas pertinentes para dar una respuesta”.
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La Embajada estadounidense pidió a sus connacionales en Moscú evitar el Museo-Reserva Tsarítsino y sus alrededores, mantenerse alejados de las aglomeraciones y permanecer atentos ante posibles riesgos de seguridad.
Rusia acepta advertencia y cierra museo-complejo como prevención
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó que recibió información de Estados Unidos sobre los preparativos de un posible atentado terrorista en la capital de su país.
Así fue informado a través de la agencia estatal TASS, en donde se destacó que la información fue transmitida mediante un canal de cooperación de ambos países.
El organismo ruso aseguró que ya había informado a las instancias correspondientes y que estaba adoptando las medidas necesarias.
“Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú a través de un canal de socios. El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas”, se lee en el informe citado por TASS y recuperado por agencias internacionales.
Hasta el momento, ni el Gobierno estadounidense ni el ruso han proporcionado detalles sobre la naturaleza específica de la amenaza ni sobre los posibles responsables.
Mortal atentado de Crocus City Hall también fue advertido por EU
El antecedente más directo de este posible ataque terrorista fue el atentado contra la sala de conciertos cercana a Moscú, Crocus City Hall, ocurrido en marzo de 2024, que dejó 151 personas muertas y también fue advertido previamente por autoridades estadounidenses.
En aquel momento, la Embajada de Estados Unidos en Moscú también advirtió sobre planes inminentes de grupos extremistas para perpetrar un ataque en la capital rusa.
Días después de aquella advertencia, hombres armados, presuntamente del Estado Islámico, atacaron la mencionada sala de conciertos.
El Museo-Reserva Tsarítsino es un complejo integrado por un palacio histórico y un extenso parque, ubicado al sur de Moscú, considerado un atractivo para el turismo en la ciudad.
Con información de Reuters.
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