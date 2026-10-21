Putin acepta reanudar negociaciones con Ucrania y Estados Unidos en noviembre

Collage que retrata a los presidentes de EU, Donald Trump (centro); de Rusia, Vladimir Putin (izq.), y de Ucrania, Volodímir Zelenski (der.).

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó reanudar las conversaciones de paz con Ucrania y Estados Unidos, en un nuevo intento por avanzar hacia una solución a la guerra que inició en 2022.

De acuerdo con el Kremlin, las negociaciones podrían comenzar a partir del 10 de noviembre en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, con encuentros técnicos entre los equipos negociadores de los tres países.

Lo anterior, después de una reunión entre Putin y Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada este miércoles en San Petersburgo, Rusia.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que su gobierno respalda la iniciativa estadounidense y manifestó su intención de que el encuentro se concrete lo antes posible, preferentemente durante los primeros días de noviembre.

“Rusia apoya una reunión tripartita a nivel de nuestros equipos (negociadores)”, declaró Zelenski al referirse a la información que recibió después del encuentro entre Putin y Witkoff. El mandatario ucraniano explicó que Kiev mantiene comunicación con sus socios estadounidenses para “garantizar que la reunión tenga lugar cuanto antes, en noviembre”.

Asimismo, señaló que Ucrania está dispuesta a considerar distintas propuestas poner fin detener las hostilidades.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. ı Foto: Reuters

Condiciones de Rusia complican las negociaciones

Aunque el Kremlin aceptó retomar las conversaciones, Putin ha mantenido sus principales exigencias, entre ellas que Rusia obtenga el control total de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que Kiev quede fuera de la OTAN y que se alcance un acuerdo de paz integral, en lugar de una tregua temporal.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, reconoció que las conversaciones sostenidas por Witkoff un día antes en Oslo con Zelenski, dirigentes de Finlandia y Noruega, así como representantes europeos y de la OTAN, habían mostrado algunos avances. Sin embargo, indicó que las propuestas presentadas por la parte ucraniana no satisfacían completamente las expectativas rusas.

El enviado estadounidense informó a Putin sobre el desarrollo de esos encuentros y le entregó documentos con distintas propuestas para un posible acuerdo. Jared Kushner, yerno de Trump, también participó de manera remota en la reunión para transmitir algunas ideas al mandatario ruso.

EL presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de EU, Donald Trump. ı Foto: AP

Diferencias entre Washington y Kiev

Las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania aumentaron después de que Trump anunció un acuerdo de exportación de diésel con Rusia para reducir los precios del combustible.

Tras ese anuncio, el gobierno ucraniano denunció interrupciones en el intercambio de información de inteligencia y dificultades para acceder al sistema de satélites militares Starshield. Sin embargo, Zelenski aseguró que durante las conversaciones celebradas en Oslo se alcanzó un acuerdo para resolver estos problemas.

Por separado, The Wall Street Journal informó que Elon Musk habría ordenado ralentizar una versión militar de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX que Ucrania utiliza para rastrear ataques rusos con misiles balísticos. La información, atribuida a funcionarios estadounidenses y fuentes cercanas al asunto, no había sido verificada de manera inmediata por Reuters.

Musk sostuvo que las decisiones de esa naturaleza corresponden al ejército estadounidense o al presidente, mientras que Trump negó tener responsabilidad en el asunto. El secretario de Estado, Marco Rubio, también rechazó que Washington hubiera restringido el acceso de Ucrania a Starlink.

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cehr