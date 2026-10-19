Ucrania ataca infraestructura energética rusa con mil drones

PERSONAL paramédico sube a un herido a una ambulancia tras un incendio, ayer.

Ucrania lanzó ayer uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia, con incendios en terminales petroleras de San Petersburgo y daños en centros logísticos, viviendas y otras instalaciones. La ofensiva ocurrió en medio de las diferencias entre Kiev y Washington por la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de frenar nuevas sanciones contra Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron mil 15 drones durante la noche del sábado al domingo en 15 regiones de la parte europea del país y en Crimea.

En San Petersburgo, los ataques provocaron incendios en dos terminales petroleras, entre ellas Ruchi, con capacidad para almacenar casi 74 mil metros cúbicos de combustible. También hubo daños en un almacén de la empresa de comercio electrónico Ozon y en un centro de datos de Vkontakte, la principal red social rusa.

TE RECOMENDAMOS: Disturbios dejan miles de detenidos Culpa Macron a extrema izquierda por disturbios

18 Vehículos dañados por drones rusos

Las autoridades reportaron un muerto y una decena de heridos, cinco de ellos hospitalizados. Además, una docena de edificios de viviendas y dos casas particulares resultaron dañados. Unas 20 mil personas quedaron temporalmente sin electricidad por afectaciones en una subestación. En Moscú, el alcalde Serguéi Sobianin informó del derribo de más de medio millar de drones que se dirigían a la capital.

La pausa. El mandatario republicano suspendió la entrada en vigor de nuevas sanciones contra Rusia, aprobadas por el Congreso estadounidense, para evitar medidas que, a su juicio, perjudiquen las negociaciones de paz.

“No quiero hacer nada que aleje tontamente a Rusia de la mesa de negociaciones”, escribió en redes sociales. También acusó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de obstaculizar el fin de la guerra con sus ataques contra instalaciones petroleras rusas.

La Casa Blanca también acordó facilitar el suministro de diésel ruso para contener los precios del combustible antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, estimó que los envíos podrían comenzar entre 15 y 20 días después de la firma de los contratos.

El amago. Por su parte, Volodimir Zelenski advirtió que si Estados Unidos se coloca oficialmente del lado de Rusia cometería un “error histórico”, aunque aseguró que todavía considera a Washington un aliado.

“Espero que cambie sus decisiones, porque creo que todo son errores, y eso no nos ayudará ni a nosotros ni a Estados Unidos”, declaró en NBC.

Sostuvo que las exportaciones de diésel ruso podrían fortalecer al presidente Vladimir Putin y prolongar la guerra. También acusó a Moscú de incumplir la tregua energética anunciada por Donald Trump.

Asimismo, confirmó que Washington reanudó el intercambio de inteligencia tras una breve interrupción.