Donald Trump insistió en que Ucrania debe alcanzar un acuerdo de paz con Rusia

Trump insta a Zelenski a pactar con Putin

El presidente de Estados Unidos insistió en que Ucrania debe alcanzar un acuerdo de paz con Rusia; advirtió que la guerra podría empeorar si Zelenski no acepta negociar con Putin

EQUIPOS de rescate buscan víctimas entre los escombros en Járkov, ayer.
EQUIPOS de rescate buscan víctimas entre los escombros en Járkov, ayer. Foto: AP
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La Razón Online

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer en que Ucrania debe alcanzar un acuerdo de paz con Rusia y advirtió que la guerra podría empeorar si Volodimir Zelenski no acepta negociar con Vladimir Putin.

“Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra”, declaró el magnate en la Casa Blanca, donde afirmó que el mandatario ucraniano puede lograr un acuerdo. También recordó que Washington y Europa destinaron cientos de miles de millones de dólares en ayuda a Kiev y se quejó de que su país sólo recibió “diésel caro” a cambio de su apoyo. Las declaraciones ocurrieron antes de la reunión de Volodimir Zelenski con Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca, en Oslo. Este miércoles, el representante estadounidense viajará a San Petersburgo para transmitir una propuesta ucraniana que busca reactivar las negociaciones.

El ucraniano acusó a Washington de presionar a su gobierno para que acepte las condiciones rusas. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, pidió al republicano proporcionar los misiles interceptores. “Si no pueden controlar a Putin, entonces dennos misiles interceptores”, afirmó.

Por su parte, Elon Musk ordenó limitar la velocidad de conexión de los satélites Starlink utilizados por Ucrania, restricción que denunció la semana pasada.

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