Trump insta a Zelenski a pactar con Putin

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer en que Ucrania debe alcanzar un acuerdo de paz con Rusia y advirtió que la guerra podría empeorar si Volodimir Zelenski no acepta negociar con Vladimir Putin.

“Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra”, declaró el magnate en la Casa Blanca, donde afirmó que el mandatario ucraniano puede lograr un acuerdo. También recordó que Washington y Europa destinaron cientos de miles de millones de dólares en ayuda a Kiev y se quejó de que su país sólo recibió “diésel caro” a cambio de su apoyo. Las declaraciones ocurrieron antes de la reunión de Volodimir Zelenski con Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca, en Oslo. Este miércoles, el representante estadounidense viajará a San Petersburgo para transmitir una propuesta ucraniana que busca reactivar las negociaciones.

El ucraniano acusó a Washington de presionar a su gobierno para que acepte las condiciones rusas. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, pidió al republicano proporcionar los misiles interceptores. “Si no pueden controlar a Putin, entonces dennos misiles interceptores”, afirmó.

Por su parte, Elon Musk ordenó limitar la velocidad de conexión de los satélites Starlink utilizados por Ucrania, restricción que denunció la semana pasada.