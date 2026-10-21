También en París y Lyon, toque de queda tras caos

El gobierno francés reforzó ayer la seguridad ante nuevas movilizaciones y mantuvo restricciones nocturnas en varias ciudades, mientras el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció un despliegue policial “masivo” para las protestas convocadas el sábado 24 de octubre. También aseguró que el Estado contribuirá a reconstruir el Ayuntamiento de Limoges, destruido por un incendio durante los disturbios del fin de semana.

13 Años lleva Edi Rama en el gobierno de Albania

750 Franceses se manifestaron ayer en Lyon

EL TIP: LAS PROTESTAS siguieron ayer en Francia, 400 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria y universitarios.

En tanto, las autoridades detuvieron a un hombre de 34 años, fichado por los servicios de inteligencia, como sospechoso de participar en el incendio de Limoges, y que tiene presuntos vínculos con la ultraizquierda. La investigación busca esclarecer si el ataque tuvo motivaciones políticas o terroristas y determinar si hubo más personas involucradas.

EL DATO: LOS SOLDADOS de “Sentinelle”, operación antiterrorista que patrulla desde los ataques del Estado Islámico en 2015, se encargan de la vigilancia de ciudades francesas.

LA AVERIGUACIÓN. El sospechoso, identificado como Hodei C. D., fue arrestado en Bussière-Boffy, en el departamento de Alto Vienne, durante una operación del cuerpo de élite RAID. Trabaja en la construcción y fue relacionado con el movimiento ecologista Les Soulèvements de la Terre. En 2024 recibió una condena suspendida de un año por agredir a un policía, aunque apeló.

El alcalde de Limoges, Émile Roger Lombertie Guérin, destacó la gravedad de los daños en el edificio histórico y afirmó: “No se destruye con fuego un edificio de dos siglos con una caja de cerillos y un mechero”. La investigación quedó en manos de unidades especializadas en delincuencia organizada y terrorismo.

A su vez, Sébastien Lecornu rechazó las versiones sobre una posible manipulación política de los disturbios y sostuvo que el gobierno no ordenó provocar incendios ni atacar edificios públicos. El partido La Francia Insumisa anunció que denunciará al ministro del Interior por sus declaraciones sobre los hechos.

La controversia política creció después de que el medio Mediapart publicara versiones sobre una posible intervención para provocar los disturbios.

LAS RESTRICCIONES. En París y Lyon se mantuvieron toques de queda nocturnos, mientras Marsella, Niza y Burdeos aplicaron restricciones para menores de edad. En la capital, las medidas abarcan el horario de las 23:00 a las 6:00, mientras que en Lyon comienzan a las 21:00. Asimismo, el gobierno busca evitar nuevos episodios de violencia ante las movilizaciones previstas para el sábado. Sébastien Lecornu aseguró que habrá una presencia policial reforzada y que las autoridades actuarán para impedir ataques contra edificios públicos, comercios y otros espacios.

NO HAY NADA de revolucionario en devastar y robar. Devastar y robar no es protesta, es criminalidad, y la respuesta del Estado debe ser firme GIORGIA MELONI, Primera ministra de Italia



Por otra parte, el gobierno francés calculó que unos tres mil comercios resultaron dañados y anunció apoyos para ayudar a los negocios a reabrir y mantener sus actividades. Entre las medidas figuran préstamos sin intereses de hasta 50 mil euros mediante el banco público Bpifrance, así como facilidades para aplazar pagos fiscales y de seguridad social.

Las autoridades informaron que más de dos mil 500 personas fueron detenidas desde el inicio de los disturbios y que 149 quedaron en prisión preventiva. En distintas ciudades comenzaron a dictarse condenas contra participantes en los saqueos y ataques.

ENDURECE SANCIONES. Mientras tanto, en Italia, el gobierno desplegó 500 soldados en Milán y aprobó nuevas medidas contra la violencia en las manifestaciones. La participación violenta en protestas podrá castigarse con hasta cinco años de prisión y multas de 20 mil euros. También se prevé que los padres paguen los daños causados por sus hijos menores de edad, mientras que quienes tengan entre 14 y 18 años podrán recibir sanciones específicas.

Las autoridades identificaron o detuvieron a 330 personas, cerca de la mitad de ellas de origen extranjero. Entre los señalados había menores de edad, incluido uno de 11 años. Roma defendió las nuevas disposiciones como una respuesta a los saqueos y agresiones ocurridos durante las movilizaciones.

La primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó: “No hay nada de revolucionario en devastar y robar. Devastar y robar no es protesta, es criminalidad, y la respuesta del Estado debe ser firme”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, advirtió que TikTok, YouTube y las redes sociales pueden contribuir a una “guerra híbrida” al facilitar la difusión de mensajes que alientan la violencia. Las autoridades italianas se preparan para nuevas movilizaciones y mantienen el refuerzo de la seguridad en puntos considerados vulnerables.

LAS MOVILIZACIONES. En Albania, estudiantes y profesores mantuvieron las protestas contra el gobierno de Edi Rama, que llegaron a su octavo día. Los manifestantes rechazaron una propuesta de colocar siete sillas rojas como símbolo de diálogo y algunas fueron destruidas durante las movilizaciones.

Los enfrentamientos dejaron 310 heridos, entre ellos 191 policías, 88 manifestantes y 31 personas ajenas a las protestas. Tres lesionados necesitaron cirugía y más de 100 personas fueron detenidas; 11 quedaron sujetas a medidas cautelares.