¿Kim Jong-un está vivo? Así surgieron los rumores de su muerte

Una vez más, se difundió en redes sociales y periódicos la noticia de que Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte, está muerto y el Gobierno del país asiático está intentando ocultarlo. Los rumores cobraron fuerza a principios de esta semana, pero ¿qué hay de cierto en ellos? ¿Cómo surgieron? ¿Kim Jong-Un está vivo o muerto?

Kim Jong-Un es —para bien o para mal— uno de los líderes políticos más influyentes de la era contemporánea, debido a que Corea del Norte es considerada una potencia nuclear y un peligroso actor militar en el contexto geopolítico actual. Por ello, los rumores de su muerte resuenan fuertemente a nivel global.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

Además, Corea del Norte es un país que ha optado por mantenerse relativamente aislado de la mayoría de sus vecinos, especialmente del llamado “bloque Occidental”, por lo que las noticias que se conocen de lo que ocurre en su territorio son limitadas.

Ahora, se difundió un nuevo rumor de que el líder norcoreano murió. Pero, ¿qué hay de cierto y cómo surgió la noticia?

¿Kim Jong-un murió? Esto se sabe de los rumores de su muerte

A principios de esta semana, Wanjun Xie, quien se identifica como presidente del Partido Democrático de China —una organización prohibida por las autoridades chinas— escribió en redes sociales que había tomado conocimiento de “numerosos rumores” sobre una posible muerte de Kim Jong-Un a causa de un “derrame cerebral muy grave”.

El político chino destacó que, hasta el momento de la publicación de su mensaje, el gobierno de Corea del Norte no había desmentido públicamente los rumores e, incluso, no se habían reportado apariciones públicas del líder norcoreano.

En el mismo sentido, Xie apuntó que, al mismo tiempo que circulaban los rumores, la hermana de Kim Jong-Un, Kim Yo Jong, había hecho amenazas públicas a Corea del Sur y lanzado más de 200 disparos de advertencia.

近日，大量的传言称，金正恩患了脑溢血很密，尽管经北京协和医院抢救，但仍抢救无效而去世。这一传言在网络上形成了舆论海啸，并对中国和朝鲜造成了重大的政治打击。… — 谢万军 Wanjun Xie (@WanjunXie) October 20, 2026

“Que Kim Jong-un no salga a desmentir los rumores, mientras Kim Yo-jong de repente amenaza a Corea del Sur de manera tan prominente, confirma indirectamente que Kim Jong-un ya ha fallecido, que la sucesión de Kim Ju-ae se ve obstaculizada, y que los rumores de que Kim Yo-jong está consolidando su poder mediante amenazas a Corea del Sur son muy probablemente ciertos”, escribió el político chino.

Publican foto de Kim Jong-un en una tienda… pero cuestionan legitimidad

Posteriormente, medios oficiales norcoreanos publicaron una fotografía de Kim Jong-un en una tienda de ropa, lo que confirmaría que el líder norcoreano está vivo.

No obstante, de acuerdo con Wanjun Xie, quien notificó sobre los rumores de la muerte de Jong-un, cuestionó que esta foto fuera reciente, y sugirió que podría tratarse de material de archivo para acallar los rumores de la muerte del líder.

据传，为了对抗金正恩已经死亡的传言，朝鲜官媒对外释放了两张金正恩生前陪同李雪主逛商店购服装的照片。使用资料库里存储的，以前的照片和视频，进行公开辟谣，这是中共局最常用的，掩盖真相和辟谣的手段。… — 谢万军 Wanjun Xie (@WanjunXie) October 20, 2026

“Utilizar el material almacenado en la base de datos, como fotos y videos anteriores, para desmentir públicamente, es el método más común del buró del PCCh para encubrir la verdad y refutar rumores”, escribió Xie.

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