Florida solicita arresto de Raúl Castro

Fotografías de los expresidentes Fidel y Raúl Castro en La Habana, ayer.

La Fiscalía de Florida obtuvo ayer una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado, por el derribo de dos avionetas estadounidenses en 1996, en el que murieron cuatro integrantes de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

El fiscal general, James Uthmeier, afirmó que el hermano de Fidel Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, participó en la decisión de atacar las aeronaves. Según la investigación, espías cubanos recopilaron información en Florida que permitió localizar a los pilotos. Las avionetas desarmadas fueron destruidas por cazas MiG con misiles cuando sobrevolaban aguas internacionales.

Las víctimas fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Raúl Castro también enfrenta cargos federales en Estados Unidos por su presunta participación en los hechos.

En otro caso, un grupo de hombres señalados de terrorismo, que fueron capturados en febrero pasado cuando intentaron ingresar a Cuba procedentes de Estados Unidos, confesaron y cooperaron con la investigación. El coronel Francisco Estrada Portales, del área de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, dijo que eran delitos del título de terrorismo del Código Penal.