Francia impone toques de queda tras saqueos y prepara nuevas medidas

Francia impuso ayer toques de queda nocturnos en zonas de París y otras ciudades para contener disturbios y saqueos del fin de semana, que afectaron a cerca de tres mil comercios. El gobierno anunció ayudas para los trabajadores perjudicados, mientras las autoridades endurecieron las medidas judiciales y analizan si la Fiscalía Antiterrorista debe investigar el incendio del Ayuntamiento de Limoges.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció las restricciones tras una reunión de crisis. Afirmó que, por ahora, son más adecuadas que declarar el estado de emergencia, pero no descartó medidas amplias si empeora la situación.

Las protestas del sábado comenzaron por el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos de educación y sanidad, y las denuncias de violencia policial. Las movilizaciones derivaron en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos.

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El Tip: En España, profesores de primaria y secundaria iniciaron la semana pasada una huelga indefinida para exigir mejores salarios y condiciones laborales.

LA SEGURIDAD. En París, el toque de queda se estableció de las 23:00 a las 06:00 horas en las zonas de la plaza de la República y Les Halles. En Lyon, las restricciones abarcan el centro de la ciudad de las 21:00 a las 06:00 horas. En Niza, afectan a menores en las zonas más golpeadas. También se anunciaron medidas en Lille, Douai, Wattignies y Denain.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó que dos mil 513 personas fueron detenidas desde el viernes. Unas 500 fueron presentadas ante un juez y 67 recibieron condenas, entre ellas 34 en Marsella, con penas de hasta cinco años de prisión.

El funcionario ordenó ampliar de 48 a 72 horas el plazo de detención preventiva para facilitar las investigaciones, que incluyen la revisión de ubicaciones, llamadas telefónicas y análisis de imágenes. “La respuesta judicial la conoceremos al final de la semana”, declaró a la cadena TF1.

En tanto, la Fiscalía Nacional Antiterrorista estudia asumir la investigación del incendio que destruyó el Ayuntamiento de Limoges. Gérald Darmanin señaló que esa posibilidad dependerá de los indicios sobre una posible organización del ataque por parte de integrantes de la extrema izquierda.

El ministro pidió actuar “con gran firmeza” contra quienes atacaron edificios públicos, comercios, policías y bomberos. En París, unos 200 investigadores revisan imágenes de vigilancia para identificar a los responsables.

El presidente Emmanuel Macron rechazó la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, para mantener el mando de las fuerzas de seguridad. También le pidió desplegar nuevos métodos de intervención contra grupos violentos.

3 Semanas de protestas en Francia

AYUDA Y MOVILIZACIONES. El gobierno anunció que los trabajadores de los cerca de tres mil establecimientos afectados podrán acceder desde hoy a un mecanismo de desempleo parcial financiado por el Estado.

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó la crisis a la migración. “Los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben cerrar la frontera, y rápido!”, escribió en redes sociales. Un día antes sostuvo que la inmigración estaba “prendiendo fuego” al país.

Mientras, la Asociación de Alcaldes de Francia condenó los ataques contra ayuntamientos y edificios públicos, al considerar que ponen en riesgo las libertades de la población. La organización convocó a concentraciones de solidaridad y expresó su respaldo a las ciudades afectadas, entre ellas París, Lyon, Limoges, Marsella y Lille.

Por su parte, los chalecos amarillos anunciaron nuevas protestas para el sábado 24 de octubre y exigieron la renuncia de Emmanuel Macron. Sus integrantes reclaman medidas ante el aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y las rentas y acusan a la policía de ejercer violencia contra los manifestantes. Los organizadores anunciaron 84 movilizaciones en distintas ciudades y ocho concentraciones en rotondas y plazas. También consideran que la jornada podría preceder a una huelga general prevista para el 5 de noviembre.

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Las organizaciones estudiantiles aún evalúan si participarán en la movilización del sábado. La Coordinación Nacional de Escuelas Secundarias llamó a salir a las calles el jueves, mientras la CGT Interfacultades respaldó esa convocatoria. La Unión de Estudiantes aseguró que continuará movilizada hasta obtener compromisos concretos.

Mientras, en Mulhouse una adolescente de 17 años perdió definitivamente la visión del ojo izquierdo tras recibir en el rostro el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante la protesta del sábado. La Inspección General de la Policía Nacional investiga el caso para esclarecer cómo ocurrió la lesión.

CONTINÚAN MANIFESTACIONES. En Albania, manifestantes incendiaron ayer el Tribunal de Apelación de Tirana durante el séptimo día consecutivo de protestas estudiantiles contra el gobierno. Según la cadena A2 CNN, varios encapuchados rompieron las ventanas, entraron al edificio y prendieron fuego.

La jornada comenzó con una concentración pacífica frente al Ministerio de Educación, pero derivó en enfrentamientos. Por la noche, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles de goma para dispersar a la multitud frente a la sede del gobierno.

También hubo incidentes en Kurbin y Vlore. El Ministerio de Sanidad informó que 303 personas resultaron heridas durante los primeros seis días de disturbios, entre ellas 190 policías. Las autoridades detuvieron a más de 240 manifestantes e investigan a más de 400 personas.

El primer ministro, Edi Rama, anunció una gratificación de dos mil 500 euros para los agentes desplegados y aumento salarial. Tras descartar su renuncia, dijo que los manifestantes necesitan “atención psicológica” y anunció sanciones.