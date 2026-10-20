Rusia golpea la red eléctrica de Ucrania en un ataque masivo

PERSONAS observan los daños en un centro de oficinas tras un ataque ruso en Kiev, ayer.

Rusia lanzó ayer un ataque masivo con misiles balísticos y drones contra Kiev y otras zonas de Ucrania, que alcanzó 28 subestaciones e instalaciones energéticas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que más de medio millón de personas se quedaron sin electricidad, calefacción ni agua corriente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus fuerzas atacaron instalaciones militares, almacenes de misiles y drones, centros de datos y logísticos. También afirmó que golpeó un buque de carga que se dirigía a Odesa con suministros para las fuerzas ucranianas.

La ofensiva ocurrió después de que Ucrania lanzara más de mil drones contra territorio ruso el domingo. Los ataques alcanzaron instalaciones petroleras y eléctricas en San Petersburgo y la región de Leningrado. Una persona murió y una decena resultó herida.

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El Dato: Volodimir Zelenski se enfrenta a los beneficios que Washington otorgó al presidente ruso, Vladimir Putin, como la exención de sanciones y la importación de diésel.

El reclamo. Volodimir Zelenski denunció que, por tercera vez en una semana, sus aliados no advirtieron a tiempo sobre el lanzamiento de misiles rusos.

“Otro ataque ruso con misiles balísticos que llegó en varias oleadas durante la noche y otra vez no hubo aviso de nuestros socios”, escribió. Rusia disparó 16 misiles contra Kiev y sus alrededores; ninguno fue derribado, según la Fuerza Aérea ucraniana.

El portavoz militar, Yuri Ignat, señaló que la información sobre la segunda oleada llegó demasiado tarde para activar las sirenas antiaéreas. En Kiev murió una mujer de 21 años.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su país dejara de compartir información con Ucrania. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que no tenía información sobre el ataque.

Los fallecidos. Un ataque ruso contra un parque de Nova Vodolag, en la región de Járkov, mató a seis personas, entre ellas dos niñas de uno y 11 años. Otras 14 resultaron heridas, incluidos seis menores. El mandatario ucraniano informó que un dron Shahed impactó contra personas junto a una cafetería. La madre de la niña más pequeña murió en el hospital.

Asimismo, pidió reforzar la defensa aérea y reclamó a Washington aplicar sanciones contra Rusia y los compradores de su petróleo. También advirtió que las restricciones de velocidad del servicio satelital Starlink afectan el uso de drones y la logística militar.

TRASLADO DE PERSONAS. Por otra parte, Rusia y Ucrania negocian la evacuación de unas dos mil personas de Oleshky, localidad ocupada en la región de Jersón. Sus habitantes enfrentan escasez de alimentos y medicinas, falta de servicios básicos y dificultades para salir por las minas y los ataques con drones.

El Papa León XIV habló con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski para pedir un alto al fuego que permita llevar ayuda y evacuar civiles.

Funcionarios de Estados Unidos y Rusia también mantienen conversaciones sobre una posible reunión entre Donald Trump, Vladimir Putin y el presidente chino, Xi Jinping, durante la próxima cumbre de la APEC, sin la participación de Kiev. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, rechazó la propuesta. “Invitar a Putin a una reunión de este tipo alimentaría su afán de autoengrandecimiento”, afirmó el funcionario.