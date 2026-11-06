Persisten sospechas de sabotaje

Amenazas falsas alteran vuelos en UE

Falsas amenazas de bomba afectaron 27 vuelos europeos en siete países, provocaron desvíos, evacuaciones y escoltas militares

Aviones de Wizz Air y Ryanair, en el aeropuerto de Milán, ayer.
Aviones de Wizz Air y Ryanair, en el aeropuerto de Milán, ayer. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

Al menos 27 vuelos de pasajeros fueron afectados ayer por falsas amenazas de bomba en Europa. Algunos aviones realizaron aterrizajes no previstos y otros recibieron escolta de cazas militares. Es la segunda oleada de alertas en la semana.

España, Francia, Bulgaria, Italia, Dinamarca, Polonia y Rumania reportaron incidentes. En Madrid, varios aviones fueron detenidos y los pasajeros desalojados para inspeccionar las aeronaves. En Varsovia, un vuelo de LOT con destino a París fue detenido antes del despegue.

En Francia, cazas interceptaron un avión de Aer Lingus que viajaba de Dublín a Roma, y lo escoltaron hasta una base aérea. Mientras que en Bulgaria, un vuelo de Ryanair fue desviado a Plovdiv.

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Los responsables no han sido identificados. Funcionarios europeos acusaron anteriormente a Rusia de organizar sabotajes, aunque analistas también consideran posibles acciones individuales. En tanto, Moscú y Teherán niegan cualquier participación.

Las amenazas coinciden con ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados en varios países europeos y bancos de sangre en Francia. Según especialistas, estas acciones buscan interrumpir servicios esenciales y pueden afectar la confianza pública.

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