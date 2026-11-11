Suspenden audiencia del ‘R2’ desde hospital en Guadalajara por su estado de salud

Debido a que el estado de salud de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″, comprometía el desarrollo de la audiencia virtual celebrada desde el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, un juez determinó suspender la comparecencia mientras el presunto líder criminal se recupera.

De acuerdo con N+Foro, “R2″ permanecía postrado durante la videoconferencia y apenas se lograba mantenerse consciente debido a los medicamentos que le suministraron luego de ser intervenido quirúrgicamente por las heridas que sufrió durante su detención, el pasado 8 de noviembre, en Zapopan, Jalisco.

El pasado 10 de noviembre, también por su estado de salud, se canceló el traslado de Rafael Álvarez Ayala a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) y, posteriormente, al centro penitenciario de Puente Grande, según información de la Secretaría de Marina recogida por N+FORO.

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Desde el pasado 8 de noviembre, cuando “R2″ fue trasladado al nosocomio ubicado en la colonia El Retiro, Guadalajara, autoridades federales y estatales mantienen bajo vigilancia las inmediaciones del inmueble.

Autoridades resguardan el hospital donde recibe atención médica Rafael “N”, alias El “R2”, el 8 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

‘R2′ fue detenido tras un enfrentamiento en Zapopan

“R2″, identificado como presunto líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Vallarta Norte, en el municipio de Zapopan, tras enfrentamiento con elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el intercambio de disparos, Rafael Álvarez Ayala y un marino resultaron heridos; además, otras 19 personas fueron detenidas.

De acuerdo con la Marina, el “R2″ estaría vinculado con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio de Uruapan, Michoacán.

Rafael Álvarez Ayala cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado; además, la célula criminal está relacionada con delitos como homicidio, secuestro y extorsión a empresarios y productores de aguacate.

Asimismo, de acuerdo con la DEA, es requerido en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego.

Más temprano este 11 de noviembre, las personas detenidas durante la captura de “R2″ fueron trasladadas desde la delegación de la FGR en Guadalajara al centro penitenciario de Puente Grande.

Bajo blindaje, llevan a 20 implicados tras la captura de "El R2" a penal de Jalisco. ı Foto: captura video de X: @elsamarthagtz.

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cehr