Trasladan al penal de Puente Grande a 20 detenidos ligados al R2

Bajo blindaje, llevan a 20 implicados tras la captura de "El R2" a penal de Jalisco.

Bajo un operativo de seguridad, 20 personas presuntamente vinculadas a los hechos tras la captura de Rafael “N”, alias “El R2″, fueron trasladadas al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, ubicado en Puente Grande.

La movilización ocurrió luego del operativo policial ejecutado el pasado 8 de noviembre, fecha en la que Rafael “N” fue capturado al interior de un restaurante situado en los límites territoriales de los municipios de Guadalajara y Zapopan.

El ahora detenido fue identificado como presunto líder de una célula criminal identificada como “Los Rs”, brazo armado y operativo clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Así fue el traslado de “El R2″

El contingente partió exactamente a las 14:00 horas desde las instalaciones y patio de maniobras de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara.

La salida estuvo resguardada por vehículos blindados, tanquetas, motocicletas y la unidad táctica de alta seguridad conocida como GOAT, perteneciente a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ).

El dispositivo interinstitucional contó con la participación coordinada de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA) y la Policía Estatal.

Personal de las fuerzas armadas abordó camionetas y tanquetas para vigilar el trayecto y prevenir cualquier eventualidad durante el traslado de prisioneros. Las autoridades mantuvieron bajo reserva los detalles de la ruta de traslado.

Respecto a la situación jurídica de los trasladados, se informó que presuntamente siete de los hombres enfrentarán un proceso penal por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

🚨 Un fuerte convoy de seguridad traslada al Centro de Justicia Federal, en Puente Grande, a los 20 detenidos el pasado domingo durante un operativo en un restaurante de Zapopan, Jalisco, donde también fue capturado Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”.



La audiencia de control de… — Azucena Uresti (@azucenau) November 11, 2026

En tanto, la situación legal de las otras 13 personas dependerá de la determinación de la autoridad judicial competente para definir si obtienen su libertad.

El traslado de detenidos ocurrió horas después de que se cancelara la movilización de “El R2″, quien permanece en un hospital de custodia tras su captura.

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JVR