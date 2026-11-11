Michoacán invierte 102 mdp en 57 ambulancias para autogobiernos indígenas

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabeza la entrega de ambulancias de urgencias básicas destinadas a comunidades con autogobierno.

El Gobierno de Michoacán consolidó una inversión histórica de 102.6 millones de pesos para dotar de ambulancias de urgencias básicas a las 57 comunidades indígenas con autogobierno en la entidad, blindando el derecho a la salud de más de 181 mil habitantes de estas regiones.

A diferencia de esquemas de arrendamiento del pasado, esta estrategia representa la adquisición definitiva de unidades móviles —con un valor unitario de 1.8 millones de pesos— operadas bajo una red de coordinación directa con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y paramédicos comunitarios debidamente capacitados, garantizando un servicio disponible las 24 horas del día.

Paramédicos comunitarios capacitados por el CRUM operarán los vehículos para garantizar cobertura médica las 24 horas del día. ı Foto: Gobierno Michoacán

Durante las entregas regionales que han sumado las primeras unidades en comunidades de municipios como Pátzcuaro, Los Reyes, Uruapan, Zitácuaro y Ocampo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha enfatizado que esta infraestructura responde a una demanda histórica de los pueblos originarios, permitiendo acortar los tiempos de traslado y salvar vidas ante emergencias médicas graves.

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“Tienen todo mi apoyo los autogobiernos y las demás comunidades indígenas. Esta es una revolución pacífica que ha dado como resultado un cuarto nivel de gobierno en Michoacán y que es ejemplo a nivel nacional. En ninguna parte del país ocurre lo que ha sucedido en Michoacán sobre el respeto, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”, manifestó el mandatario.

Unidades móviles de soporte vital fortalecerán la atención médica y traslados de urgencia en 57 regiones originarias de la entidad. ı Foto: Gobierno Michoacán

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), las unidades cumplen con la Norma Oficial Mexicana 034 y están configuradas para ofrecer soporte vital temprano, atención de traumatismos y estabilización prehospitalaria oportuna.

El equipamiento incluye sistemas de oxigenoterapia con tanques fijos y portátiles, camillas articuladas, tablas espinales, botiquines de curación especializada, glucómetros y desfibriladores externos automáticos (DEA). Con ello, Michoacán no solo fortalece la infraestructura de sus autogobiernos, sino que establece un referente nacional en materia de autonomía presupuestal, dignidad y justicia social para los pueblos originarios.

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