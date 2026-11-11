Renuncia Damaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; fue señalado por EU por nexos criminales

Damaso Castro Saavedra, vicefiscal General de Sinaloa, renunció a su cargo, al concluir la licencia de seis meses que solicitó. El ahora exfuncionario estatal se encuentra en la lista de los 10 señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos criminales, junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y el senador Enrique Inzunza.

La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, confirmó ante la prensa que Castro Saavedra dejó su cargo, y precisó que la renuncia había sido presentada desde el 5 de noviembre, día en que concluyó su licencia sin goce de sueldo de seis meses.

Damaso Castro es uno de los 10 señalados por el Departamento de Justicia de EU por presuntos vínculos con el crimen. ı Foto: AP

“Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada. Desde el momento en que solicitó su licencia, el permiso de seis meses, se nombró a una persona encargada de la vicefiscalía general”, explicó Sánchez Kondo.

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Damaso Castro Saavedra forma parte de la lista de 10 funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A esta lista también pertenecen los mencionados Rubén Rocha y Enrique Inzunza, así como el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y los exfuncionarios estatales Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida, quienes se entregaron voluntariamente.

🚨Dámaso Castro dejó formalmente la Vicefiscalía General de Sinaloa, confirmó la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo.



La funcionaria precisó que la renuncia fue presentada el 5 de noviembre, al concluir su licencia.



La salida ocurre después de que autoridades de… — Azucena Uresti (@azucenau) November 11, 2026

La acusación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se formalizó en abril de este año, por lo que la licencia de Castro Saavedra coincidió con el señalamiento del país norteamericano.

Juan de Dios Gámez “no está escondido”, aclara García Harfuch

La renuncia de Damaso Castro Saavedra ocurre un día después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclarara que Juan de Dios Gámez, presidente municipal con licencia de Culiacán vinculado con el mismo caso, “no está escondido”.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo del martes, García Harfuch fue cuestionado por el paradero de Gámez Mendivil, ante lo cual aclaró que éste se encuentra en Culiacán y que, contrario a otros personajes señalados, es de “los más visibles” del caso.

🚨 Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, no está escondido y permanece en la ciudad, aseguró el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.



Confirmó que las autoridades tienen ubicado al presidente municipal de Culiacán, Sinaloa. https://t.co/2ULW8eUQH4 pic.twitter.com/nXdCEhyQnR — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2026

“Está ubicado en Culiacán; de hecho no se ha ni siquiera escondido ni nada. Él es de las personas más visibles de los que se han señalado”, aclaró el titular de la SSPC.

En tanto, Enrique Inzunza retomó recientemente sus actividades presenciales en el Senado, mientras que Rubén Rocha intentó volver al gobierno de Sinaloa, pero ante el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su propio partido, Morena, pidió una segunda licencia.

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