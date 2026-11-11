FGR desmantela presunta fábrica de bebidas alcohólicas falsas en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una presunta red dedicada a la producción, almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas en el municipio de Tonaya, Jalisco.

Los operativos se realizaron en cuatro inmuebles y dejaron como resultado la detención de tres personas, así como 32 mil envases esféricos, los envases corresponderían a los que comercializa la marca BuzzBallz, los cuales se caracterizan por su forma esférica.

“Derivado de las diligencias, que estuvieron bajo la conducción de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), con el apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fueron asegurados cuatro inmuebles e infraestructura posiblemente utilizada para la producción de bebidas alcohólicas, vinculada con dos empresas”, explicó la FGR

Aseguramiento por parte de la FGR en Jalisco ı Foto: FGR

En el lugar de los hechos fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para que determine su situación jurídica conforme a derecho. También fue asegurada maquinaria que era utilizada para rellenar y sellar los recipientes.

En el sitio, fueron asegurados documentos, dispositivos electrónicos, dinero y otros indicios que podrían contribuir al desarrollo de las investigaciones.

De acuerdo con la estimación inicial, el valor legítimo de los bienes contabilizados supera el millón de pesos. Sin embargo, la FGR precisó que las cantidades y el monto definitivo estarán sujetos a los resultados de los dictámenes periciales.

“Las cantidades y los valores finales se encuentran sujetos a los dictámenes periciales correspondientes, en esta investigación que se centra en la posible falsificación de la forma esférica distintiva de un envase de bebidas alcohólicas, protegida como marca tridimensional. Esta figura de propiedad industrial permite distinguir un producto por la configuración de su envase, independientemente de las palabras, etiquetas, colores o denominaciones colocadas en el recipiente”, informó la FGR.

Además explicó a protección de esta forma distintiva representa la tutela de la innovación y del emprendimiento, pues el evnase cuenta con un diseño desarrollado originalmente como parte de un proyecto empresarial y posteriormente reconocido por su crecimiento y aportación al sector.

#FGR realiza cateos e interviene posible producción de bebidas alcohólicas en envases que reproducen una forma protegida en #Jalisco. Se localizó infraestructura de producción vinculada con dos empresas, más de 32 mil envases esféricos y se detuvo a tres personas.



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