BCS tiene 155% más defunciones por asesinato; en Colima, 2.ª causa mortal

A PESAR de los operativos en Colima, los delitos siguen presentes en la entidad.

Mientras que en Baja California Sur las defunciones a causa de homicidio registraron un aumento de 155 por ciento y se ubicó entre los estados con mayor repunte, Colima ocupa la tasa más alta del país, al reportar 92.6 casos por cada 100 mil habitantes, y el asesinato es la segunda mayor causa entre todos los fallecimientos en la entidad, el nivel más alto de las 32 entidades federativas.

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), difundidas este martes, el estado gobernado por el morenista Víctor Castro Cosío pasó de reportar 85 a 217 defunciones registradas por homicidio, al comparar 2024 y 2025.

MUERTES VIOLENTAS Y NO VIOLENTAS ı Foto: Especial

Además, en Baja California Sur los homicidios fueron la cuarta causa de muerte más frecuente y de igual forma en los hombres, solamente por debajo de enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus.

Aunque en el caso de Colima se reportó una disminución en la suma absoluta de asesinatos, ya que los casos pasaron de 910 a 672, volvió a ocupar la tasa más alta del país y superó cuatro veces la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes, que fue de 22.6.

El Dato: CHIHUAHUA, el estado con más superficie en el país, tuvo la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, con 761 casos.

OTROS MOTIVOS. A nivel nacional, en 2025 se registraron 29 mil 488 homicidios, de los cuales 11.3 por ciento correspondió a mujeres y 87.5 por ciento, a hombres, mientras que en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.

También se mencionó que los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por presunto homicidio fueron arma de fuego, con 70.6 por ciento; contacto traumático con arma blanca, con 9.5 por ciento, y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6 por ciento.

Cabe mencionar que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción en la mayoría de los estados, tanto para mujeres como para hombres.

Pero, en el caso de Colima, fue el único estado en el que los homicidios fueron la segunda causa de muerte más frecuente, solamente atrás de las enfermedades del corazón. De igual manera, fue la segunda causa en hombres y, en el caso de las mujeres, este ilícito no entró entre las primeras cinco causas de defunciones.

Es decir que en Colima es más probable morir por un asesinato que como consecuencia de un tumor maligno, por diabetes o por un accidente.

El Inegi mencionó que, en Colima, la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón fue de 115.2.

En cuanto a la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de diabetes mellitus, en la entidad fue de 70.0 y, en el caso de tumores malignos, fue de 71.0.

15 Mil 467 menores de un año fallecieron en 2025 en el país

ACCIDENTES. Para el caso de Baja California Sur, la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón fue de 85.5 y, en el caso de diabetes mellitus, fue de 37.9, mientras que por los tumores malignos fue de 65.9.

Otro de los datos que revelan las estadísticas del Inegi es que la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de accidentes fue de 42.9 en Colima y de 5.8 en Baja California Sur.

En Colima se reportó un total de mil 19 defunciones por causas externas (accidentales y violentas), de las cuales 821 de las víctimas fueron hombres y 197, mujeres. De éstas, 132 fueron en vivienda particular, 492 en vía pública, una en área deportiva, 94 en otro lugar, 27 en área comercial o de servicios, siete en área industrial, 15 en granja o rancho y 251 son casos especificados.

En la entidad se reportaron 505 defunciones por causas externas, de las cuales 438 fueron en hombres y 67, en mujeres. De éstas, 92 fueron en vivienda particular, 250 en vía pública, una en área deportiva, una en escuela u oficina, dos en vivienda colectiva, ocho en área comercial, dos en área industrial, 11 en granjas o rancho, 78 en otro y 60, no especificado.

El Tip: EN 2025 se registraron en el país 80 mil 279 defunciones por causas externas, ajenas a cualquier enfermedad, la mayoría provocadas por accidentes (48.3 por ciento).

FACTORES EXTERNOS. De acuerdo con el Inegi, se consideran como causas externas aquéllas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta.

Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser accidentes, homicidios y suicidios. Se consideran tanto las lesiones como la presunción de la intención, lo cual se identifica mediante el tipo de defunción en el certificado: agresión (presunto homicidio), lesión autoinfligida intencionalmente (presunto suicidio), presunto accidente e intervención legal.

Hay registros de decesos en los que la o el certificante, al no identificar el tipo de defunción, manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad.

Se estableció que en 2025 se registraron 80 mil 279 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 48.3 por ciento; las causadas por un presunto homicidio, 36.7 por ciento, y 11.3 por ciento tuvo como causa un presunto suicidio.