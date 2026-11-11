Por asesinato de regidor, FGE cita a todo el cabildo

LA CAZAHUATERA es uno de los últimos pulmones verdes de Cuernavaca, con vegetación caducifolia; tiene 5 hectáreas y alberga unos mil 600 árboles, predominantemente cazahuates.

EL FISCAL general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, advirtió que todos los integrantes del cabildo de Cuernavaca, incluido el presidente municipal, serán citados para rendir su declaración, tras el asesinato del regidor y activista Gabriel Rivas.

Agregó que la fiscalía mantiene abiertas dos vertientes fundamentales de análisis: la política, vinculada a su función en el gobierno municipal, y la del activismo social.

El Tip: GABRIEL RIVAS denunció presuntos acuerdos para la entrega de departamentos a funcionarios del municipio de Cuernavaca, a cambio de facilitar proyectos inmobiliarios.

“El día de hoy, en las próximas horas, ya estarán entregándose los citatorios para los integrantes del cabildo, y esto nos va a permitir avanzar en esa línea de investigación, además de lo que se hizo al siguiente día de los hechos, que fue el aseguramiento de las oficinas del regidor Gabriel Rivas, de la comparecencia de personal de la regiduría y la documentación que sea necesaria”, indicó Blumenkron Escobar.

Ayer mismo, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció la expropiación del predio La Cazahuatera, ubicado en el municipio de Cuernavaca, una demanda histórica impulsada por el activista y regidor asesinado Gabriel Rivas Ríos.

83 Mil firmas en chance.org piden proteger el predio

La mandataria estatal dijo que esta medida tiene como finalidad proteger este espacio de valor ambiental y promover su conservación ante una ciudad “que está completamente saturada de asfalto”.

El regidor morenista asesinado el miércoles 4 de noviembre había participado días antes en una protesta contra el proyecto inmobiliario de lujo Alto Verde, previsto en el predio de La Cazahuatera.

Diferentes organizaciones civiles celebraron la decisión de la titular del Ejecutivo y pidieron renombrar a La Cazahuatera en honor a Gabriel Rivas.

En relación con el homicidio de Gabriel Rivas Ríos, González Saravia reiteró que desde el primer momento instruyó acelerar las investigaciones y expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado pueda ofrecer información relevante en los próximos días.