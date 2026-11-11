Matan a antiguo mando de Uruapan

BERNARDINO GÓMEZ Ávila, quien se desempeñó como comisario regional de Seguridad Pública en Uruapan durante 2023 y estaba prófugo de la justicia, fue asesinado a balazos ayer por la mañana en la ciudad de Morelia, Michoacán.

El hecho ocurrió sobre la calle Femeniles, en la colonia Primo Tapia Poniente, cuando se encontraba afuera de una tienda de abarrotes que presuntamente era de su propiedad.

Tras el homicidio, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Morelia y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya había fallecido.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudió al sitio del ataque para realizar las diligencias, recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Gómez Ávila tenía antecedentes relacionados con una detención de la que fue sujeto, ocurrida en 2016, cuando fue señalado por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad de seis personas.

En marzo de 2024, la fiscalía ofreció 100 mil pesos por información fidedigna que condujera a la localización, aprehensión o detención de Bernardino Gómez, señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado.

También, el 26 de mayo de 2017 sufrió un atentado armado perpetrado sobre la autopista Siglo 21, en las cercanías de San Ángel Zurumucapio, hecho en el que resultaron heridos uno de sus hijos y otro elemento policial.