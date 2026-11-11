Maestros de Veracruz paran y toman escuelas

UNA SECUNDARIA afectada por la drástica medida sindical que prevaleció ayer.

Integrantes del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM) tomaron decenas de escuelas públicas en Veracruz y provocaron la suspensión de clases, para pedir la solución a 14 demandas laborales, entre las que destacan adeudos, irregularidades administrativas y violaciones a sus derechos, aunque ayer mismo levantaron el paro.

Los maestros pararon labores en primarias, secundarias, bachilleratos y preparatorias de varios municipios, para exigir respeto a sus derechos laborales adquiridos, transparencia y legalidad.

Entre las 240 escuelas que se vieron afectadas están el Colegio Preparatorio de Orizaba, la Escuela Secundaria y de Bachilleres Oficial Orizaba (ESBO), Bachilleres América, Bachilleres Río Blanco, Bachilleres Tehuipango y la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO) de Córdoba. También se reportó la toma de la Coordinación de Bachillerato de la Zona 4 y de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Córdoba.

De las principales demandas que plantean están el pago oportuno a docentes interinos y sustitutos, así como de las horas de adiestramiento correspondientes. Asimismo, la atención y solución a los movimientos de personal.

El Tip: SE DIJO en primera instancia que el paro se mantendría por tiempo indeterminado y la reapertura de planteles dependería de los acuerdos gremiales con las autoridades.

De igual manera, pidieron transparencia en la asignación de plazas y respeto a los procesos establecidos y a los lineamientos legales y administrativos que regulan los movimientos de personal.

También exigieron transparencia en el manejo de los recursos del seguro del magisterio, atención y la revisión de los nuevos lineamientos administrativos y su fundamento legal.

Las protestas provocaron que, tan sólo en el Colegio Preparatorio de Orizaba, aproximadamente 350 alumnos se quedaran sin clases, ya que 37 maestros, administrativos y personal de intendencia se manifestaron.

Cristian Sergio Martínez Perea, delegado regional del gremio en Orizaba, informó que en esta zona participan entre mil 200 y mil 400 trabajadores, mientras que a nivel estatal la organización representa a más de 10 mil agremiados.

El dirigente sindical del SUTSEM, Ricardo Díaz Herlindo, aseguró que no permitirán que las “decisiones arbitrarias, retrasos administrativos o abusos de autoridad” vulneren los derechos de los maestros en Veracruz.

11 Mil trabajadores del SUTSEM participaron en el paro

“Exigimos que las autoridades educativas actúen con responsabilidad, capacidad, respeto y conocimiento del ámbito educativo; los derechos laborales no se negocian ni se pisotean; exigimos respeto, justicia y soluciones”, manifestó el dirigente sindical.

Por la tarde de ayer, los agremiados al SUTSEM levantaron el paro que mantenían en diversas escuelas, luego de recibir indicaciones de su dirigencia sindical.

Martínez Perea informó que recibieron instrucciones del secretario general y del comité estatal para concluir la protesta y mencionó que están a la espera de los resultados que dé a conocer el comité sobre las demandas planteadas.

Agregó que la movilización tuvo una buena respuesta de los agremiados en distintas escuelas, debido a la coincidencia de las demandas.