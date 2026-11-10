San Luis Potosí lidera baja de homicidios en México durante 2026, según el Secretariado Ejecutivo

De acuerdo con el SESNSP, San Luis Potosí se colocó en el segundo lugar nacional entre las entidades con menos homicidios dolosos en el año.

Los reportes actualizados provienen del informe estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales fueron presentados de manera oficial durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con este desempeño en materia de seguridad pública, la entidad potosina se colocó seis puntos porcentuales por encima de Nayarit, demarcación que registró una disminución del 71 por ciento en la incidencia de este delito de alto impacto.

Asimismo, las cifras publicadas por el gobierno federal posicionan a San Luis Potosí en el segundo lugar nacional entre los estados con menor número absoluto de homicidios dolosos registrados a lo largo de los primeros diez meses del presente año.

Jesús Juárez Hernández destaca la ejecución de la Estrategia Integral de Seguridad

Sobre estos indicadores, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, sostuvo que la baja sostenida responde a la ejecución de la Estrategia Integral de Seguridad impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“Este balance positivo refleja el fortalecimiento institucional constante de las corporaciones estatales, el incremento de labores de inteligencia operativa y el uso de tecnología avanzada en patrullajes desplegados en las cuatro regiones del estado”, señaló Juárez Hernández.

El titular de la seguridad estatal subrayó que el esquema operativo se desarrolla mediante una coordinación interinstitucional diaria con las fuerzas armadas y federales, permitiendo una cobertura focalizada en los municipios con mayor vulnerabilidad.

A la par de los despliegues policiales, el plan institucional contempla la atención prioritaria a los factores sociales que originan la violencia, a través del reparto de apoyos a familias y el desarrollo de obras públicas en diversas comunidades.

El secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, atribuyó el resultado al fortalecimiento del trabajo de inteligencia operativa en las cuatro regiones. ı Foto: Especial.

Estas intervenciones gubernamentales incorporan medidas transversales en los rubros de salud pública, educación y desarrollo social, enfocadas en consolidar entornos de mayor tranquilidad comunitaria y prevenir la comisión de actos delictivos entre la población.

Finalmente, las autoridades de la SSPC afirmaron que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantendrá de forma permanente la presencia operativa en todo el territorio potosino para asegurar la paz comunitaria.

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JVR