San Luis Potosí consolida su crecimiento económico con el gobernador Ricardo Gallardo

San Luis Potosí registra un crecimiento económico acumulado de 12.3 por ciento, superior al 8.4 por ciento nacional, resultado de las políticas de desarrollo implementadas durante los cinco años de administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario destacó que, durante el encuentro del Mandatario Estatal con representantes del sector empresarial, se expusieron los resultados alcanzados en materia económica, infraestructura y seguridad, así como las oportunidades de inversión y generación de empleos que permiten consolidar el cambio que se vive en las cuatro regiones.

J. Guadalupe Torres Sánchez detalló que la entidad acumula 9 mil 500 millones de dólares en inversión privada concertada y exportaciones superiores a los 6 mil 700 millones de dólares, el doble de lo registrado en la administración anterior. Además, señaló que en 2025 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubicó a San Luis Potosí entre las diez economías más grandes del país.

En infraestructura, destacó una inversión superior a los 3 mil 100 millones de pesos en obras estratégicas, además de proyectos como el segundo tramo de la autopista San Luis Potosí–Matehuala y el tramo La Pitahaya–Libramiento Oriente. En seguridad, subrayó los avances en la reducción de homicidios dolosos y las mejores condiciones operativas de las corporaciones.

Por ultimo, afirmó que estos resultados deben traducirse en mejores empleos, ingresos y oportunidades para las familias potosinas, mediante el desarrollo de empresas locales, el emprendimiento y el crecimiento de las actividades productivas en los 59 municipios.

Te puede interesar:

- Poder Judicial acuerda derogar despidos o sanciones por evaluación; levantan paro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR