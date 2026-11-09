Se movilizan 4 estados en rescate de alcalde presuntamente plagiado

Luego de que fuera reportado como privado de la libertad la noche del sábado, el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, fue localizado con vida ayer en Coahuila, gracias a trabajos de las autoridades federales y a la intervención de cuatro estados.

En una primera acción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, derivado de una comunicación recibida la noche del sábado en la guardia de la Policía de Investigación destacamentada en el municipio de Río Bravo, se tuvo conocimiento sobre la probable privación ilegal de la libertad del alcalde y acompañantes suyos, en una localidad del estado de San Luis Potosí, aunque no se mencionó el lugar.

Aunque los primeros informes aseguraron que el presunto secuestro se perpetró en San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refirió que los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas.

El Dato: El caso del alcalde activó la coordinación entre autoridades de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como el Gabinete de Seguridad federal.

También se mencionó que, de acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, las víctimas fueron abandonadas sobre la carretera, por lo que posteriormente solicitaron ayuda, llegando a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades.

De manera extraoficial, se mencionó que el alcalde panista viajaba junto a su familia, cuando fue privado de la libertad ilegalmente, por lo cual se iniciaron los operativos para dar con su paradero.

La Fiscalía de Tamaulipas informó que, tras tener conocimiento de los hechos, entabló comunicación con sus pares, las autoridades de San Luis Potosí, por lo que desplegó de inmediato personal de esta institución al estado para brindar acompañamiento a los familiares del funcionario municipal y hacer efectiva la colaboración entre autoridades.

De igual manera, informó que se activó la coordinación operativa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para que las operaciones de búsqueda y localización pudieran extenderse hasta aquella entidad federativa.

Ayer por la tarde, en un mensaje en redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la localización con vida del edil y, aunque no lo confirmó, se conoció que fue en el estado de Coahuila.

El edil protegido por la Fiscalía estatal. ı Foto: Especial

El secretario de Seguridad dijo que la localización del alcalde se dio en una acción coordinada con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

“Este resultado es producto del trabajo conjunto de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades”, resaltó el funcionario.

También agradeció a los gobernadores de las cuatro entidades por su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización, y su colaboración permanente con el Gabinete de Seguridad que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández, dijo que el presidente municipal fue rescatado en un filtro de la Policía Estatal en los límites con Zacatecas y que se encontraba formalmente bajo resguardo y protección de la institución que encabeza.

El funcionario estatal agregó que estas acciones se realizaron en plena coordinación con el Gabinete de Seguridad de México, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, así como de las corporaciones estatales involucradas.

Horas después, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que, en seguimiento a las acciones de localización del alcalde, su personal se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el fin de brindar el acompañamiento correspondiente al servidor público y trasladarlo de manera segura al municipio de Río Bravo.

La ruta del caso Almaraz ı Foto: Especial

“Las autoridades federales y de ambas entidades (Coahuila y Tamaulipas) mantienen una estrecha coordinación para, mediante los protocolos de seguridad pertinentes, trasladar de manera segura al edil a su municipio”, informaron.

Hasta el cierre, las autoridades no han informado sobre el lugar exacto en el que fue localizado el presidente municipal, ni el móvil de los hechos ni cuántas personas lo acompañaban.

Tampoco se informó qué autoridad encabezará la investigación subsecuente, dado que los hechos habrían ocurrido en los límites entre los estados de Zacatecas y San Luis Potosí.

Escape perfecto. Afuera de la Fiscalía de Coahuila, Miguel Ángel Almaraz Maldonado declaró que sus captores lo tenían en un potrero y tras un descuido en la madrugada saltó la cerca junto con otra persona que lo acompañaba.

Aseguró que corrieron por una hora y luego deambularon y caminaron 80 kilómetros hasta llegar al sitio donde la Policía Estatal de Coahuila lo auxilió.

Almaraz militante del PAN y llegó a la alcaldía de Río Bravo en 2024 como candidato de la coalición PAN, PRI y PRD.

En 2018 buscó la alcaldía como candidato independiente, pero no logró el triunfo. Antes de llegar a la alcaldía de Río Bravo, presidió el PRD en Tamaulipas, pero en 2021 se integró al PAN.

Almaraz anunció a principios de este año que buscaría en 2028 ser postulado a la gubernatura de Tamaulipas.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, en 2009 fue detenido e ingresado al penal federal de máxima seguridad El Rincón, en Nayarit, durante seis años, aunque después fue absuelto luego de que autoridades federales presuntamente lo acusaron de manera injusta por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y comercio de hidrocarburos robados.