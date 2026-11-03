San Luis Potosí invierte 86 mdp en carreteras y escuelas de la Huasteca Potosina

El estado de San Luis Potosí puso en marcha y entregó seis obras de infraestructura vial y educativa con un presupuesto superior a 86 millones de pesos en la Huasteca potosina.

Familias, estudiantes, comerciantes y productores de la Huasteca Potosina contarán con caminos pavimentados y aulas totalmente renovadas, tras el arranque y la entrega de seis obras de infraestructura vial y educativa en los municipios de Matlapa y San Martín Chalchicuautla, la cual fue encabezada por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

El paquete de proyectos ejecutado en el estado de San Luis Potosí destina un presupuesto total superior a los 86 millones de pesos. Esta bolsa de recursos se distribuye en la rehabilitación de más de 22 kilómetros de caminos rurales y la modernización de planteles de educación básica.

La mayor parte de los fondos públicos se canalizó a la infraestructura vial, donde se asignaron más de 72 millones de pesos. Estas vías resultan fundamentales para comunicar a los habitantes con los centros de salud, mercados locales y zonas de trabajo de la región.

TE RECOMENDAMOS: Inversión en movilidad Baja California destina 61 mil mdp a megaobras en sus 7 municipios

En Matlapa inició formalmente la reconstrucción de 10 kilómetros de la ruta Matlapa–Colonia Las Palmas–Puente La Ceiba–Tampacán. Este proyecto requiere una inversión de 32.15 millones de pesos y facilitará el traslado cotidiano de más de 15 mil pobladores de la zona.

En el municipio de San Martín Chalchicuautla comenzaron las obras del camino Tres Palmas–El Huayal. La ruta abarca siete kilómetros con un costo de 22.63 millones de pesos, desarrollo que permitirá enlazar de forma directa a 31 comunidades rurales que padecían aislamiento vial.

En este mismo municipio culminó la rehabilitación de tres kilómetros del tramo Octlamecayo–El Potrero, con un costo superior a 9.4 millones de pesos, y se puso en marcha la pavimentación de 2.26 kilómetros del camino Tamazunchale–San Martín Chalchicuautla–Lalaxo, donde se aplican 7.91 millones de pesos.

¡Y las buenas noticias no paran en San Martín Chalchicuautla! 💚🛣️



También inauguramos de manera simbólica la rehabilitación del camino Octlamecayo–El Potrero, una obra que beneficia a más de 5 mil habitantes y acabará con años de olvidó en estos caminos de la Huasteca. 💪… pic.twitter.com/81spyIZtUp — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) November 3, 2026

En el rubro de infraestructura escolar, las obras se concentran en el municipio de Matlapa. En este lugar concluyó la modernización integral de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la que se aplicaron 10 millones de pesos para beneficiar a 547 estudiantes.

De igual manera, dieron comienzo los trabajos en la Primaria Vicente Guerrero, situada en Barrio de Arriba. En este plantel se invierten más de 4.6 millones de pesos para mejorar las condiciones de aprendizaje de 115 alumnas y alumnos.

Los trabajos técnicos en los caminos abarcan tendido de asfalto, drenaje, cunetas y señalética vial; mientras que en las primarias se contempla la edificación de aulas, sanitarios, redes eléctricas y canchas deportivas para la comunidad escolar.

Las autoridades de la entidad destacaron que estas obras responden a rezagos acumulados durante años en materia de conectividad rural y mantenimiento escolar, comprometiendo la continuidad de recursos públicos para las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR