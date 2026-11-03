Baja California destina 61 mil mdp a megaobras en sus 7 municipios

El Gobierno de Baja California destinó un presupuesto acumulado de 61 mil millones de pesos entre 2022 y 2026 para modernizar la infraestructura de sus siete municipios.

Un total de 61 mil millones de pesos en obra pública transforman el transporte, el abastecimiento de agua y los servicios básicos en los siete municipios de Baja California. Los recursos, aplicados entre 2022 y 2026, benefician de manera directa a miles de familias en vialidades, escuelas y hospitales.

En materia de movilidad, destacan proyectos como el Viaducto Elevado de Tijuana, de 11.4 kilómetros, desarrollado junto con el Gobierno Federal. Asimismo, la rehabilitación de 197 kilómetros de carreteras estatales y la modernización del tramo Centinela-La Rumorosa agilizan el tránsito de carga y de particulares.

La infraestructura urbana abarca el Nodo Vial Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza en Mexicali, el Nodo Morelos en Tijuana y el Nodo El Sauzal en Ensenada. Estas obras reducen tiempos de traslado y mejoran la conexión vial en zonas con alto tráfico comunitario.

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En infraestructura hidráulica, se reportan 42 obras de agua potable y 25 de alcantarillado. Entre las obras clave figuran la modernización del Acueducto Río Colorado-Tijuana, la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, el Acueducto Morelos en Ensenada y la nueva desaladora en San Quintín.

Sobre este rubro, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda señaló durante su Quinto Informe de Gobierno que garantizar el acceso al agua en colonias vulnerables es una prioridad que busca llevar justicia social y estabilidad a todas las comunidades de la entidad.

El sector educativo registra la construcción de 105 espacios de enseñanza, 86 comedores y la remodelación integral de 288 planteles. En salud, avanza la ampliación de la red hospitalaria con nuevos espacios en Ensenada y San Quintín para cubrir la demanda médica en zonas alejadas.

Asimismo, se destinaron más de mil 939 millones de pesos a infraestructura social, deportiva y de seguridad. Destaca la instalación de bases de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en San Quintín, San Felipe y Valle de Guadalupe, además de centros de atención a delitos de género.

El programa contempla la recuperación de espacios públicos como el Parque Esperanto en Tijuana y el Parque Ecológico Laguna México en Mexicali. Este esquema de inversión quinquenal consolida la infraestructura básica que atenderá las demandas del estado en las próximas décadas.

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JVR