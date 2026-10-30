Tarjeta Violeta beneficia a 100 mil familias en Baja California

Con Marina del Pilar, la Tarjeta Violeta apoya a más de 100 mil mujeres en Baja California con un subsidio bimestral de 2 mil 600 pesos.

Más de 100 mil mujeres en Baja California reciben apoyo económico directo de 2 mil 600 pesos bimestrales a través del programa Tarjeta Violeta, una medida elevada a rango constitucional para asegurar su permanencia en la entidad.

Esta estrategia de desarrollo busca consolidar la autonomía financiera de las ciudadanas mediante un esquema integral que combina formación académica, capacitación técnica para el trabajo y mecanismos de protección social.

En el rubro educativo, el gobierno estatal estableció la meta de apoyar a 14 mil 809 mujeres durante 2026. La iniciativa facilita el inicio, continuidad y conclusión de estudios desde educación primaria hasta el nivel universitario.

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De igual forma, se abrieron nuevos planteles de educación Media Superior gratuita. En agosto pasado, un grupo de beneficiarias de la Tarjeta Violeta recibió certificados de bachillerato para mejorar sus condiciones laborales.

La independencia económica también se impulsa con la plataforma Expo Emprende Violeta y la capacitación técnica del programa Mujeres al Volante, el cual ha preparado a más de 240 mujeres en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

A 5 años de gestión, Marina del Pilar respalda a 100 mil mujeres con la Tarjeta Violeta, capacitando al trabajo y blindando la salud preventiva. ı Foto: Especial.

Respecto a la atención integral y protección ciudadana, los Centros de Justicia para las Mujeres en Tijuana, Mexicali y San Quintín brindaron más de 21 mil asesorías psicológicas, orientación jurídica y resguardo temporal a familias.

A estas acciones se suma el funcionamiento de las instalaciones del Escuadrón Violeta en Mexicali, infraestructura que representó una inversión superior a 55 millones de pesos para otorgar atención médica y resguardo a víctimas.

En el ámbito de la salud pública, las unidades de la Ruta Rosa ofrecen mastografías gratuitas y diagnósticos de cáncer cervicouterino en los siete municipios del estado, priorizando la detección oportuna de padecimientos.

La ejecución de estas políticas sociales cuenta con el respaldo de 500 millones de pesos asignados mediante el Bono de Género, presupuesto destinado exclusivamente a proyectos de inclusión y equidad en el territorio estatal.

El paquete de apoyos forma parte del informe de cinco años de gestión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, enfocado en afianzar la equidad e igualdad sustantiva en Baja California.

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JVR