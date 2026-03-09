› Distracciones en Baja California Sur

Por si la falta de agua, el cobro de piso, el tráfico y la basura no fueran suficientes para ocupar el tiempo del alcalde petista de Los Cabos, Christian Agúndez, ahora resulta que está muy ocupado peleándose con empresarios de La Paz por supuestos ataques contra su persona. Los empresarios y hoteleros de Los Cabos, nos dicen, exigen más responsabilidad y seriedad de Christian. ¿Acaso no se da cuenta de que victimizarse sólo delata su incapacidad al frente del cargo?, o ¿en verdad cree que así puede ser gobernador de Baja California Sur en 2027, como dicen que es su interés? Entre quienes conocen de primera mano la situación del municipio, nos piden no perder de vista la forma en la que el edil evita encarar los problemas. Y es que, nos aseguran, no está haciendo mucho ante la advertencia que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho a sus ciudadanos de riesgos de seguridad durante el Spring Break en México. En ese tema, no le conviene distraerse, nos hacen ver.

› Raspón naranja a los guindas

El que ayer apuntó y disparó hacia Morena fue el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, nos comentan, con lo cual dio cuenta de que ha estado más que pendiente del Consejo Nacional que llevó a cabo el partido guinda el sábado. Nos cuentan que el dirigente naranja engarzó dos temas que en teoría nada tendrían que ver para dar así un raspón doble al advertir que “la mejor reforma electoral sería respetar la ley”. Y es que argumentó que mientras se discute la enmienda propuesta por el Poder Ejecutivo para ajustar el sistema electoral, el sábado “Morena anunció que volverán a violar la ley: Campañas anticipadas para ser ‘coordinadores de la 4T’, protagonizadas por funcionarios que gastarán millones de dinero ilícito”. Es sabido que en los procesos internos de Morena se nombran “coordinadores en defensa de la transformación” quienes al final asumen como candidatos, pero cuando lo hacen ya le llevan ventaja a los de al lado. De ahí el señalamiento de MC.

› “Nueva coalición”

No quedó claro para muchos el planteamiento que hizo ayer el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien lanzó un llamado a conformar una nueva “coalición política” que conduzca a una renovada opción democrática, al menos dentro del Congreso. No todos captaron el mensaje al que se refirió cuando dijo que “necesitamos una nueva coalición política que tenga como eje la justicia social para toda la ciudadanía, eliminando los gradualismos que tanto han retrasado la democratización del país”. Lo que sí queda claro es que su advertencia surge ante la posibilidad real de que la reforma electoral impulsada por su partido no camine en el Congreso de la Unión, luego de que los aliados de la Cuarta Transformación, el PT y el PVEM, han expresado sus dudas sobre su respaldo a la iniciativa. ¿Hacia dónde andará viendo Ramírez Cuéllar?, era la pregunta de varios anoche. Por lo pronto, pendientes.

› El fantasma del fast track

Y hablando de temas de la reforma electoral, los que tienen encendidas las alertas son los partidos de oposición en San Lázaro ante el hecho de que se esté avanzando rápidamente en la elaboración del dictamen correspondiente, pese al ofrecimiento de que la iniciativa no será aprobada en fast track. Particularmente en el PRI y en el PAN están pendientes de si hoy los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral se reúnen y convocan a sesión para avalar el documento que se conoció desde el jueves de la semana pasada y si aceleran que vaya pronto al pleno. De acuerdo con reportes periodísticos, legisladores de esos partidos tienen la hipótesis de que la posibilidad de realizar un parlamento abierto que pueda aportar ideas a la iniciativa se quedará en el tintero. Les salta también el que contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, no hay quien en estos momentos se haya dado a la tarea de defender los contenidos de la reforma propuesta. Por lo pronto, atentos, porque será una semana de definiciones importantes en la materia.

› Hombres detenidos en el 8M

Relevante, nos hacen ver, la noticia de la detención que se dio en la Ciudad de México de nueve hombres ajenos a la marcha de conmemoración del 8M, a causa de los destrozos que se causaron al edificio del Gobierno capitalino en el Zócalo. Fue la Secretaría de Gobierno la que informó que alrededor de 20 hombres rompieron ventanas del inmueble ayer en la parte final de la movilización que tuvo la Plaza de la Constitución como su punto de llegada. De éstos, tres fueron remitidos al Juez Cívico, y otros seis fueron enviados al Ministerio Público. Ayer, como ha ocurrido en otras ocasiones, se presentaron momentos complicados con integrantes del llamado bloque negro. Este tipo de confrontaciones, nos hacen ver, dan cuenta también de que se pueden seguir mejorando los protocolos de respuesta, para que no resulten lesionadas personas ajenas a hechos, como los que ocurren en las zonas de vallas, que se tornan violentos.

› La UNAM, Cuba y Venezuela

Interesante, nos comentan, el posicionamiento que hizo público la UNAM, ayer a través de su Consejo Universitario, con el cual expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba “ante la crisis humanitaria que atraviesa, a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos de América desde hace más de seis décadas, misma que se agrava con la crisis energética que sufre la isla desde 2024 a raíz de las restricciones al acceso de combustibles”. La institución educativa también ha advertido que sigue de cerca la situación de la crisis de Venezuela, tras la operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, “esperando que pronto se restablezca la plena soberanía del país sin injerencia extranjera”. Ha llamado la atención que el Consejo, un órgano de representación de las distintas voces que conforman la institución, se haya posicionado sobre un par de temas no sólo controversiales, sino también polarizantes, como lo dejan ver los múltiples mensajes de respuesta al posicionamiento. Ahí el dato.