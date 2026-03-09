No quedó claro para muchos el planteamiento que hizo ayer el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien lanzó un llamado a conformar una nueva “coalición política” que conduzca a una renovada opción democrática, al menos dentro del Congreso. No todos captaron el mensaje al que se refirió cuando dijo que “necesitamos una nueva coalición política que tenga como eje la justicia social para toda la ciudadanía, eliminando los gradualismos que tanto han retrasado la democratización del país”. Lo que sí queda claro es que su advertencia surge ante la posibilidad real de que la reforma electoral impulsada por su partido no camine en el Congreso de la Unión, luego de que los aliados de la Cuarta Transformación, el PT y el PVEM, han expresado sus dudas sobre su respaldo a la iniciativa. ¿Hacia dónde andará viendo Ramírez Cuéllar?, era la pregunta de varios anoche. Por lo pronto, pendientes.

