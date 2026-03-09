› El fantasma del fast track

Y hablando de temas de la reforma electoral, los que tienen encendidas las alertas son los partidos de oposición en San Lázaro ante el hecho de que se esté avanzando rápidamente en la elaboración del dictamen correspondiente, pese al ofrecimiento de que la iniciativa no será aprobada en fast track. Particularmente en el PRI y en el PAN están pendientes de si hoy los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral se reúnen y convocan a sesión para avalar el documento que se conoció desde el jueves de la semana pasada y si aceleran que vaya pronto al pleno. De acuerdo con reportes periodísticos, legisladores de esos partidos tienen la hipótesis de que la posibilidad de realizar un parlamento abierto que pueda aportar ideas a la iniciativa se quedará en el tintero. Les salta también el que contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, no hay quien en estos momentos se haya dado a la tarea de defender los contenidos de la reforma propuesta. Por lo pronto, atentos, porque será una semana de definiciones importantes en la materia.

