› Hombres detenidos en el 8M

Relevante, nos hacen ver, la noticia de la detención que se dio en la Ciudad de México de nueve hombres ajenos a la marcha de conmemoración del 8M, a causa de los destrozos que se causaron al edificio del Gobierno capitalino en el Zócalo. Fue la Secretaría de Gobierno la que informó que alrededor de 20 hombres rompieron ventanas del inmueble ayer en la parte final de la movilización que tuvo la Plaza de la Constitución como su punto de llegada. De éstos, tres fueron remitidos al Juez Cívico, y otros seis fueron enviados al Ministerio Público. Ayer, como ha ocurrido en otras ocasiones, se presentaron momentos complicados con integrantes del llamado bloque negro. Este tipo de confrontaciones, nos hacen ver, dan cuenta también de que se pueden seguir mejorando los protocolos de respuesta, para que no resulten lesionadas personas ajenas a hechos, como los que ocurren en las zonas de vallas, que se tornan violentos.

