› Cirugía mayor a la ASF

Quien no esperó más tiempo para hacer notar la nueva dinámica de trabajo que se viene en la Auditoría Superior de la Federación fue su nuevo titular, Aureliano Hernández Palacios, nos comentan. Y es que en una reunión con las Comisiones de Vigilancia y de Transparencia de la Cámara de Diputados, informó por dónde irá el proceso de ajustes. Viene, por lo pronto, una reestructuración interna y salarial para optimizar recursos, homologar sueldos y fortalecer las áreas técnicas; una transición a auditorías especializadas; creación de unidades estratégicas como atención ciudadana e inteligencia de fiscalización y finalmente fortalecimiento de la fiscalización con mayor cobertura, uso de tecnología y mejora en el seguimiento del gasto público. El auditor, nos comentan, dijo a los legisladores que apuesta por una mayor coordinación: “No pedimos más recursos ni más burocracia, pedimos que nos acompañen a lograr más coordinación y eficientar nuestro trabajo”. Ahí el dato.

› Parque Revolución, recuperado

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Con la novedad de que el Parque Revolución, ícono en la ciudad de Guadalajara está de estreno. Y es que tras varios años de abandono, el gobierno municipal, a cargo de Verónica Delgadillo, rehabilitó este tesoro de la arquitectura del espacio público. Al sitio que fue abierto en 1935 tras una intervención realizada por los hermanos Juan José y Luis Barragán, le devolvieron su mobiliario original y le sumaron espacios como la Plazoleta de la Diversidad y el Paseo de la Arquitectura Tapatía. La apuesta de la alcaldesa Delgadillo, nos hacen ver, no sólo ha venido a dignificar el legado arquitectónico de los hermanos Barragán —el único arquitecto mexicano que ha ganado Premio Pritzker— sino que recupera la seguridad, el orden y el tránsito peatonal en la zona. El resultado principal de los trabajos de recuperación, que también tuvieron un enfoque ambiental, es que el espacio finalmente volverá a ser un punto de encuentro de la comunidad y un punto para la gestión del espacio común en la perla tapatía. Buena noticia.

› Saltando a otro partido

Y el que ayer en el Senado le dio rienda suelta a las emociones fue el senador morenista Saúl Monreal, quien decidió probar cómo se siente caer en paracaídas. Para ello aprovechó una exhibición interactiva Expomar que realiza la Secretaría de Marina, en el Patio del Federalismo. Algunas fotos y videos muestran al zacatecano, que llegó muy trajeado a laborar, pero encima se colocó parte del equipo táctico: casco, gafas y además arneses para tratar de quedar suspendido en el aire, aunque en realidad sólo pudo realizar unos curiosos balanceos en su sitio. De inmediato la incursión como paracaidista del senador fue la comidilla en las benditas redes —que no perdonan cosas así—. Ahí fue donde quedó exhibido el, para muchos, bochornoso momento. Por cierto que no faltó quien por el hecho de que en Morena a Saúl no lo van a postular para la gubernatura de su estado, viera como una premonición su salto en paracaídas, para caer en blandito, pero a otro partido. ¡Cómo son!

› ¿Defensor de qué…?

Muy comentando ha sido el spot con el que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se vendió al público como un auténtico “defensor de México”, esa “nueva figura” que de manera reciente asignó a las personas que procurarán llevar agua al molino electoral priista en las elecciones de 2027. Bueno, pues comentan que el dichoso video —que mezcla imágenes de hechos con otras creadas a partir de inteligencia artificial— hasta eso que no comienza mal. Sin embargo, nos hacen ver, todo empieza a ponerse raro por ahí del segundo 16, cuando Alito dice: “Ser defensor de México es reaccionar cuando el Gobierno se quiere imponer”. Porque el enunciado transcurre mientras aparece a cuadro el momento en que el líder del tricolor se agarró a golpes con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, el pasado 27 de agosto de 2025. Lo preocupante, dicen, no es que Moreno Cárdenas se asuma como defensor, sino su concepto de defensa al país, que se centra más en el impulso y en protagonizar agarrones que a muchos mexicanos más que defendidos los hace sentir avergonzados. Uf.

› Ebrard con Grecia

Y fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien —aun concentrado en las desafiantes revisiones encaminadas a mantener el Tratado México-EU-Canadá— aprovechó para hacer eco del Tianguis Turístico de Uruapan, Michoacán, que será una oportunidad no sólo para que unas mil 500 artesanas y artesanos proyecten su trabajo a nivel nacional, sino para impulsar una imagen distinta al escenario de violencia que ha azotado a ese municipio, tras el asesinato —apenas hace cuatro meses— del alcalde de esa demarcación, Carlos Manzo. En ese ánimo, el funcionario federal publicó en sus redes sociales un video en el que él mismo invita a la ciudadanía de todo el país a visitar Uruapan. No sobra subrayar en este aspecto que habrá más de mil 700 policías resguardando el tianguis. Ebrard también comunicó que recibió en su despacho a la presidenta municipal uruapense, Grecia Quiroz, quien lo invitó a ser parte de “un evento extraordinario que les recomiendo mucho”. Por cierto que la edil dijo que en aquella reunión tuvo “una conversación muy productiva” y adelantó que trabaja con el Gobierno federal en estrategias para reactivar la economía local.

› Secretario capibara

Llamó la atención en Sonora la broma que lanzó ayer el gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo, mientras se abordaban temas relacionados con el Centro Ecológico del Estado, que anunció la reciente incorporación de un capibara. Resulta que mientras las imágenes de un capibara se mostraban en pantalla durante su conferencia de prensa, Durazo comenzó a elogiar el temperamento de esta especie animal. “A mí me gustaría tener el carácter del capibara, que no se pelea con nadie”, dijo el mandatario local. “Nadie se mete con él, él no se mete con nadie. Lleva la fiesta en paz”, añadió, en un esfuerzo notable por construir una idea que ya se escapaba de la mera intención de destacar los atributos de la naturaleza. Luego remató: “Me gusta para secretario de Gobierno”, lo que desató risas entre los asistentes, a quienes insistió sobre sus anhelos de contar con un segundo al mando que lleve la fiesta paz, como el capibara, “que camina entre cocodrilos, entre lagartos, entre leones y no se pelea con ninguno”. Aunque algunos no vieron más que un chascarrillo, otros —los malpensados— no dejaron de ver algún mensaje cifrado a quien hoy ocupa la titularidad de la Secretaría de Gobierno sonorense, Adolfo Salazar. ¿Será?