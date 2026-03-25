› ¿Defensor de qué…?

Muy comentando ha sido el spot con el que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se vendió al público como un auténtico “defensor de México”, esa “nueva figura” que de manera reciente asignó a las personas que procurarán llevar agua al molino electoral priista en las elecciones de 2027. Bueno, pues comentan que el dichoso video —que mezcla imágenes de hechos con otras creadas a partir de inteligencia artificial— hasta eso que no comienza mal. Sin embargo, nos hacen ver, todo empieza a ponerse raro por ahí del segundo 16, cuando Alito dice: “Ser defensor de México es reaccionar cuando el Gobierno se quiere imponer”. Porque el enunciado transcurre mientras aparece a cuadro el momento en que el líder del tricolor se agarró a golpes con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, el pasado 27 de agosto de 2025. Lo preocupante, dicen, no es que Moreno Cárdenas se asuma como defensor, sino su concepto de defensa al país, que se centra más en el impulso y en protagonizar agarrones que a muchos mexicanos más que defendidos los hace sentir avergonzados. Uf.