› Cirugía mayor a la ASF

Quien no esperó más tiempo para hacer notar la nueva dinámica de trabajo que se viene en la Auditoría Superior de la Federación fue su nuevo titular, Aureliano Hernández Palacios, nos comentan. Y es que en una reunión con las Comisiones de Vigilancia y de Transparencia de la Cámara de Diputados, informó por dónde irá el proceso de ajustes. Viene, por lo pronto, una reestructuración interna y salarial para optimizar recursos, homologar sueldos y fortalecer las áreas técnicas; una transición a auditorías especializadas; creación de unidades estratégicas como atención ciudadana e inteligencia de fiscalización y finalmente fortalecimiento de la fiscalización con mayor cobertura, uso de tecnología y mejora en el seguimiento del gasto público. El auditor, nos comentan, dijo a los legisladores que apuesta por una mayor coordinación: “No pedimos más recursos ni más burocracia, pedimos que nos acompañen a lograr más coordinación y eficientar nuestro trabajo”. Ahí el dato.