La oposición les sigue ayudando

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con Mundial o sin Mundial, Morena ya se echó a andar con sus candidaturas para el 2027. Aquello que se decía que inmediatamente después de la final abriría internamente el juego electoral, es cosa del pasado.

Hemos hecho referencia que poco o nada valen los tiempos electorales para todos los partidos, pero en esto Morena se pasa. Van perfilando las candidaturas de manera irregular, el proceso electoral se echa a andar en septiembre.

Con la abrumadora mayoría que tienen en el Congreso y el control de los órganos de los procesos electorales, lo que menos les importa es lo que les pueden decir o les reconvengan con multas que terminan por ser amenazas no cumplidas.

Para Morena todo está echado a andar. Su principal preocupación, más que pensar en la oposición, está en cómo resolver los muy probables conflictos internos que se van a presentar entre las y los suspirantes.

A pesar del inevitable desgaste en el ejercicio del poder, no se vislumbra todavía que la sociedad pudiera castigar con su voto a la 4T. Más bien, resulta paradójico que con todos y los muchos problemas que se han venido dando y se cargan a lo largo de varios años, la sociedad sigue siendo leal a la mayoría.

No se vislumbra que se presenten escenarios como en algunos países de América Latina en que el voto ciudadano ha castigado a la izquierda para dar paso a gobiernos identificados como de derecha o conservadores abiertamente en contra de los “zurdos”.

En este sentido, las cosas en el país son diferentes a pesar de la cercanía con Donald Trump. No dudamos que el presidente quisiera influir en lo que pase en México, pero se ve difícil que pueda hacerlo, no tanto por su voluntad, sino porque las condiciones en el país son muy distintas. Podrá ser crítico en términos de la política de nuestro país, pero no tiene de dónde asirse para buscar en la oposición una alternativa a la 4T.

En varias ocasiones hemos insistido en que si algo le viene bien a Morena es el hecho de que no tiene enfrente a una oposición que le pudiera ser un contrapeso. A sabiendas de ello, la minimiza y además la tiene totalmente controlada y sometida en el Congreso. Poco importa que para alcanzar los votos para las reformas que se propone, se agarre de cualquier legislador, al cual coloque contra las cuerdas para que de la noche a la mañana se convierta en simpatizante de la 4T.

El caso de Yunes, al paso del tiempo, se ha convertido en emblemático, en un meme y un síndrome. De un momento a otro se convirtió en simpatizante de la causa. El día de la votación para la elección del Poder Judicial auténticamente desapareció, se dijo que por razones de salud.

Su lugar lo tomó su padre, quien es su suplente, quien dio todo tipo de pormenores sobre la enfermedad de su hijo. Hacia la tarde hizo acto de presencia el hijo, que gustoso, en medio de gritos y sombrerazos, se sumó a la causa morenista.

Al final consiguieron los votos que requerían y echaron a andar uno de los proyectos más cuestionables de la 4T lopezobradorista, la elección del Poder Judicial.

Una de las razones por las cuales están buscando a como dé lugar mantener el control es precisamente para que eviten en la medida de lo posible lances como éste y que se vean obligados a jugarle a buscar acuerdos con personajes que ellos mismos han señalado y desacreditado.

La historia les pasará la cuenta y los dejará en evidencia en medio de sus vaivenes y su cuestionable narrativa de que no son como los de antes

No se ve que el proceso electoral del 2027 ofrezca sorpresas. Podrán presentarse en algunos municipios, y quizás en elecciones a gobernador, pero el panorama político no se ve que sufra un cambio importante; la oposición le sigue ayudando.

RESQUICIOS.

Es una tragedia lo que está pasando en Venezuela. A la confrontación política, el miércoles vivió un “doble sismo”. Los testimonios son dramáticos, dolorosos, tristes, y sabemos que se necesita ayuda y tiempo para alcanzar cierta calma.