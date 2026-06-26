Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mucho pasa durante el Mundial futbolero en México, dentro de la cancha nos ilusionamos ¿y si sí?, ¿y por qué no? El gobierno 2.0 de la 4T batalló para hacer un evento social, a partir del más fifí de los espectáculos deportivos en décadas. ¿Y si sí les sale? Antier hasta 800 mil personas salieron a vivir la euforia del paso perfecto de los nuestros.

Sin clases y con lluvias torrenciales, Paseo de la Reforma, las rotondas de la Diana, del Ángel, la del Caballito, la Alameda, el Zócalo y calles vecinas, son escenario del verdadero Mundial social.

Que, si canchas de barrio recuperadas, torneos populares, arte, gastronomía y otras políticas públicas invisibles, quizá inservibles, quedaron en el olvido. La experiencia inolvidable, los videos memorables son la multitud apropiándose gratis, a través de pantallas gigantes, de los triunfos soñados.

A la capital nacional llegan miles para gozar en los Fan Fest. La imposibilidad de ir a cualquiera de los estadios sedes ha convertido la plaza pública en tribuna para desfogar anhelos y frustraciones.

¿Cuánto costaron las pantallas, los templetes, las bocinas, la producción y control de cada espacio convertido en megapalco? ¿Cuántas video-arenas estaban presupuestadas? ¿Cuántas han sido montadas de última hora para dispersar a la creciente marea de gente con ganas de relajo?

No importa, seguro algunos chelines más de los que originalmente habían pensado. Como siempre, como en todo. Pero si con ese adicional logran atender al pueblo, saldrá barato.

Somos mucho ambiente para tan poco torneo. Habrá récord de asistencia a transmisiones —gratuitas, insisto— en las calles de todos.

Pero lejos de las canchas, hay patadas en los vestidores de la 4T.

Será por la definición de candidaturas rumbo al 2027, por la hegemonía de unos sobre otros a la hora de repartir y reclamar lealtades más adelante.

Todos muy humanistas y progresistas, pero siempre hay unos más humanistas y progresistas que los otros.

Todas y todos con el movimiento, pero unos patean el avispero. ¿Y si sí se trata de la hoguera de las pasiones de la izquierda? ¿Y si es Morena vs. Morena?

Fuera de cámaras se llevan pesado. En las benditas redes se invierte para que las búsquedas “emperren” a unos primero y a otros después. Y los leales propagandistas en nado sincronizado para defender e indignarse por la bajeza.

Ayer a Palacio entró el rey Felipe VI de España. La Presidenta le dio la bienvenida. Mañana habrá desfile del orgullo LGBTTTIQ+ en la misma arena, fiesta social propicia para capturar poderosas imágenes. ¿Veremos unas máscaras del expresidente? La sorpresiva, mas no inocua narrativa, devela mucho.

Del clóset salen las pasiones más bajas y las ambiciones más altas de la 4T. Entre bonanza futbolera y buena onda social, con una reconciliación histórica y elecciones estratégicas por venir, la porra nos entretiene.