• Un pro 4T y un anti 4T, clasificados

Con la novedad de que el INE tomó su decisión final —con ciertos aires salomónicos— por lo que en las próximas elecciones estarán en la contienda dos nuevos partidos: Somos México y PAZ. Del primero —que tendrá una posición claramente opositora a la 4T— sus principales cabezas son Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, a quienes hay que anotar el logro de haber capitalizado las marchas multitudinarias de la llamada Marea Rosa. Nos dicen que ayer integrantes de esa agrupación siguieron la sesión en la que se les concedió el registro con más expectación que un partido de la Selección —hasta contaron los votos de los consejeros electorales como si fueran goles— y luego celebraron como si hubieran ganado un campeonato. La otra agrupación que será partido es la que tiene como cabeza visible al diputado Hugo Eric Flores, actualmente asociado a Morena, con lo cual será nueva fuerza satélite orbitando alrededor del partido guinda. Los que se quedaron en el camino fueron. Que Siga la Democracia y México Tiene Vida. En fin.

• Tortura en Colima

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Brutales, nos comentan, las imágenes que circulan en las redes del momento en el que policías municipales torturan a un detenido en Colima. En un video se aprecia cómo los uniformados del municipio de Coquimatlán, echan agua en la cara a un sujeto que se encuentra descalzo, sin playera y esposado por la espalda, para tratar de ahogarlo. Se ha informado que la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya inició una investigación por los hechos denunciados. “Hemos iniciado las investigaciones administrativas y presentaremos las denuncias correspondientes. La tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”, ha referido el organismo. El municipio, en tanto, ha señalado que no será omiso ante los hechos. Es sabido que esa demarcación es gobernada por Luis Gerardo García (PAN-PRI). Pendientes.

• Nueva bandera de los del sombrero

Y quien ayer anduvo por los rumbos del Centro Histórico de la Ciudad de México fue la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz. Y es que la cabeza más visible del Movimiento del Sombrero acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a entregar una impugnación a la más reciente reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán que restringe las candidaturas independientes —bajo las cuales, se ha señalado, los integrantes de ese colectivo pretendían contender por cargos de representación popular—. La viuda de Carlos Manzo entregó un oficio bajo la figura de amicus curiae y aseguró que “hoy más que nunca es necesario defender la participación política de todas las personas, especialmente de quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos para ser escuchados y representados”. Nos hacen ver que la reforma aprobada por legisladores morenistas y aliados ya derivó en una bandera que le está dando mucho reflector al sombrero. Ahí el dato.

• ¿Y la unidad?

Nos hacen ver que no importa cuántas veces los líderes y portavoces de la 4T se esfuercen para prometer que estarán unidos rumbo a las elecciones intermedias, siempre habrá quien ponga el desorden. Ayer le tocó el comisionado nacional del PT, Jaime Bonilla, quien escaló las diferencias que él ya arrastra desde hace tiempo con Morena en Baja California, para advertir que si la senadora guinda Julieta Ramírez se queda con la candidatura del bloque en ese estado, el Partido del Trabajo prefiere levantarse del juego, recoger sus canicas y competir en solitario. Bonilla —quien, no sobra recordar, fue gobernador de BC entre 2019 y 2021— comentó incluso que si el PT pierde ante cualquier otro perfil morenista aceptará los resultados. “Si nos ganan a la buena en las encuestas lo aceptaremos, siempre y cuando no sea la senadora”, dijo Jaime, quien remarcó que los petistas levantarán sus propias encuestas para evitar lo que él ya ve como alto riesgo de chanchullo en la alianza. ¡Qué tal!

• Milagro legislativo

El que casi rompe su propia marca de andar desaparecido de sus tareas legislativas y también del ojo público fue el senador de Morena, Enrique Inzunza, quien casi llega a 60 días sin apersonarse en las sesiones de trabajo desde que su nombre salió en la lista negra de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados en Estados Unidos por presuntas ligas con el narco en esa entidad. Ayer, 57 días después de este evento canónico, la voz del legislador de Badiraguato sonó en la reunión de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, donde se analizaron, entre otras iniciativas, la expedición de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Nos piden, no obstante, no emocionarnos tanto, pues puede que el retorno de Inzunza a sus labores —por las que no ha dejado de cobrar— no sea tan duradero, pues nos comentan que su milagrosa reaparición no habría sido posible sin que la referida sesión le permitiera participar de manera remota. ¿Cómo lo ve?

• Se acabó la “pausa”

Siete años y varios gestos de distensión tuvieron que mediar para que finalmente se estableciera una ruta de salida a la “pausa” que el expresidente López Obrador se sacó de la manga casi al principio de su sexenio, tras no tener una repuesta favorable a su exigencia de disculpas a la Corona de España por los abusos de La Conquista. En su momento quedó claro que hubo varias fallas en el procesamiento de esa solicitud, de la cual derivaron malos entendidos y tensiones innecesarias en una relación que ni siquiera se apreciaba como desigual. Por suerte llegaron nuevos tiempos y ayer arrancó una nueva etapa en la relación bilateral México-España en la que la Presidenta Sheinbaum y el rey Felipe VI, en un encuentro en Palacio Nacional, “coincidieron en la importancia de profundizar una relación sustentada en la cercanía entre sus pueblos, así como en principios, valores e intereses comunes”, refiere el comunicado oficial. Y sí, “la titular del Ejecutivo federal destacó los recientes gestos de España en favor del reconocimiento de los pueblos originarios”, pero lo hizo con la diplomacia que siempre debe mediar entre naciones. Ahí el dato.