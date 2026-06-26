Tortura en Colima

Brutales, nos comentan, las imágenes que circulan en las redes del momento en el que policías municipales torturan a un detenido en Colima. En un video se aprecia cómo los uniformados del municipio de Coquimatlán, echan agua en la cara a un sujeto que se encuentra descalzo, sin playera y esposado por la espalda, para tratar de ahogarlo. Se ha informado que la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya inició una investigación por los hechos denunciados. “Hemos iniciado las investigaciones administrativas y presentaremos las denuncias correspondientes. La tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”, ha referido el organismo. El municipio, en tanto, ha señalado que no será omiso ante los hechos. Es sabido que esa demarcación es gobernada por Luis Gerardo García (PAN-PRI). Pendientes.