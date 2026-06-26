Nueva bandera de los del sombrero

Y quien ayer anduvo por los rumbos del Centro Histórico de la Ciudad de México fue la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz. Y es que la cabeza más visible del Movimiento del Sombrero acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a entregar una impugnación a la más reciente reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán que restringe las candidaturas independientes —bajo las cuales, se ha señalado, los integrantes de ese colectivo pretendían contender por cargos de representación popular—. La viuda de Carlos Manzo entregó un oficio bajo la figura de amicus curiae y aseguró que “hoy más que nunca es necesario defender la participación política de todas las personas, especialmente de quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos para ser escuchados y representados”. Nos hacen ver que la reforma aprobada por legisladores morenistas y aliados ya derivó en una bandera que le está dando mucho reflector al sombrero. Ahí el dato.