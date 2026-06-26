Un pro 4T y un anti 4T, clasificados

Con la novedad de que el INE tomó su decisión final —con ciertos aires salomónicos— por lo que en las próximas elecciones estarán en la contienda dos nuevos partidos: Somos México y PAZ. Del primero —que tendrá una posición claramente opositora a la 4T— sus principales cabezas son Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, a quienes hay que anotar el logro de haber capitalizado las marchas multitudinarias de la llamada Marea Rosa. Nos dicen que ayer integrantes de esa agrupación siguieron la sesión en la que se les concedió el registro con más expectación que un partido de la Selección —hasta contaron los votos de los consejeros electorales como si fueran goles— y luego celebraron como si hubieran ganado un campeonato. La otra agrupación que será partido es la que tiene como cabeza visible al diputado Hugo Eric Flores, actualmente asociado a Morena, con lo cual será nueva fuerza satélite orbitando alrededor del partido guinda. Los que se quedaron en el camino fueron. Que Siga la Democracia y México Tiene Vida. En fin.