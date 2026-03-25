› Saltando a otro partido

Y el que ayer en el Senado le dio rienda suelta a las emociones fue el senador morenista Saúl Monreal, quien decidió probar cómo se siente caer en paracaídas. Para ello aprovechó una exhibición interactiva Expomar que realiza la Secretaría de Marina, en el Patio del Federalismo. Algunas fotos y videos muestran al zacatecano, que llegó muy trajeado a laborar, pero encima se colocó parte del equipo táctico: casco, gafas y además arneses para tratar de quedar suspendido en el aire, aunque en realidad sólo pudo realizar unos curiosos balanceos en su sitio. De inmediato la incursión como paracaidista del senador fue la comidilla en las benditas redes —que no perdonan cosas así—. Ahí fue donde quedó exhibido el, para muchos, bochornoso momento. Por cierto que no faltó quien por el hecho de que en Morena a Saúl no lo van a postular para la gubernatura de su estado, viera como una premonición su salto en paracaídas, para caer en blandito, pero a otro partido. ¡Cómo son!