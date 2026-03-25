› Ebrard con Grecia

Y fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien —aun concentrado en las desafiantes revisiones encaminadas a mantener el Tratado México-EU-Canadá— aprovechó para hacer eco del Tianguis Turístico de Uruapan, Michoacán, que será una oportunidad no sólo para que unas mil 500 artesanas y artesanos proyecten su trabajo a nivel nacional, sino para impulsar una imagen distinta al escenario de violencia que ha azotado a ese municipio, tras el asesinato —apenas hace cuatro meses— del alcalde de esa demarcación, Carlos Manzo. En ese ánimo, el funcionario federal publicó en sus redes sociales un video en el que él mismo invita a la ciudadanía de todo el país a visitar Uruapan. No sobra subrayar en este aspecto que habrá más de mil 700 policías resguardando el tianguis. Ebrard también comunicó que recibió en su despacho a la presidenta municipal uruapense, Grecia Quiroz, quien lo invitó a ser parte de “un evento extraordinario que les recomiendo mucho”. Por cierto que la edil dijo que en aquella reunión tuvo “una conversación muy productiva” y adelantó que trabaja con el Gobierno federal en estrategias para reactivar la economía local.