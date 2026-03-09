› La UNAM, Cuba y Venezuela

Interesante, nos comentan, el posicionamiento que hizo público la UNAM, ayer a través de su Consejo Universitario, con el cual expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba “ante la crisis humanitaria que atraviesa, a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos de América desde hace más de seis décadas, misma que se agrava con la crisis energética que sufre la isla desde 2024 a raíz de las restricciones al acceso de combustibles”. La institución educativa también ha advertido que sigue de cerca la situación de la crisis de Venezuela, tras la operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, “esperando que pronto se restablezca la plena soberanía del país sin injerencia extranjera”. Ha llamado la atención que el Consejo, un órgano de representación de las distintas voces que conforman la institución, se haya posicionado sobre un par de temas no sólo controversiales, sino también polarizantes, como lo dejan ver los múltiples mensajes de respuesta al posicionamiento. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: Persisten brechas ONU llama a garantizar la igualdad de derechos