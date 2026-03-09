› Raspón naranja a los guindas

El que ayer apuntó y disparó hacia Morena fue el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, nos comentan, con lo cual dio cuenta de que ha estado más que pendiente del Consejo Nacional que llevó a cabo el partido guinda el sábado. Nos cuentan que el dirigente naranja engarzó dos temas que en teoría nada tendrían que ver para dar así un raspón doble al advertir que “la mejor reforma electoral sería respetar la ley”. Y es que argumentó que mientras se discute la enmienda propuesta por el Poder Ejecutivo para ajustar el sistema electoral, el sábado “Morena anunció que volverán a violar la ley: Campañas anticipadas para ser ‘coordinadores de la 4T’, protagonizadas por funcionarios que gastarán millones de dinero ilícito”. Es sabido que en los procesos internos de Morena se nombran “coordinadores en defensa de la transformación” quienes al final asumen como candidatos, pero cuando lo hacen ya le llevan ventaja a los de al lado. De ahí el señalamiento de MC.

