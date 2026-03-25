En medio de la incertidumbre que rodea al Plan B, la Presidenta arremetió de nuevo contra quienes no lo apoyan.

No es la primera vez que lo hace a sabiendas de la repercusión de sus palabras, como se vio cuando fue rechazada la reforma electoral. En aquella ocasión dijo que “serán señalados por el pueblo”.

En la mañanera de ayer arremetió con la misma narrativa en contra de quienes eventualmente no apoyen su propuesta, de nuevo habló de que “serán señalados”. Las palabras presidenciales tendrán de nuevo repercusión entre los muchos seguidores de Morena quienes, en la ocasión anterior, utilizaron las redes y todo aquello que tenían a la mano para señalar a quienes se opusieron a la reforma electoral.

Estamos ante un capítulo más del estás conmigo o estás contra mí. López Obrador colocó esta máxima como una clave para definir a su gobierno. Las muchas críticas que hizo a la oposición, pero sobre todo a los medios, partían de que era fundamental apoyar el proyecto porque el país estaba ante un escenario totalmente distinto de lo que se había vivido durante años.

Al final la terca realidad lo alcanzó. Si bien hay elementos importantes que le han dado un giro a las cosas, el tema de la pobreza como eje fundamental, también es cierto que se han llevado a cabo muchos proyectos sin consultar y pasando por encima las leyes con tal de poder instrumentarlos.

Cuando la Presidenta refiere a que “serán señalados” está fustigando a quienes no piensan como ella y no comparten la autollamada 4T. Se entiende que se les pida a los aliados que se sumen a la propuesta del Plan B, pero también es cierto que, independientemente de lo que se piense sobre sus razones para eventualmente rechazarlo, están en su derecho de ejercer la crítica y de no estar de acuerdo necesariamente con las propuestas.

ES PROBABLE que cuando habla de “señalados”, se refiere precisamente a esto último. Llevar a que la militancia de Morena los coloque en el des crédito y en tomarles distancia en el proyecto transexenal.

Están en su derecho de disentir dentro de la alianza. Si lo que quiere la Presidenta es deshacerse de esas “rémoras”, como dicen algunos, está en su derecho, lo que no significa que aquellos que en un momento eran los grandes aliados y que fueron parte de su triunfo no tengan el derecho a manifestarse sobre el proyecto, el cual va a marcar y definir el destino de los procesos electorales.

La Presidenta quiere en serio que se apruebe el Plan B, como en su momento lo hizo con la reforma electoral, porque pareciera que quiere tener el control del proceso electoral. Se puede especular sobre lo que sería a futuro de sus aliados sin el apoyo del partido oficial y del gobierno, porque es cierto que colocaría al Verde y al PT en una disyuntiva mayor.

Se podrían convertir en partidos todavía más chicos, incluso podrían perder, sobre todo el PT, el registro. No queda claro si en eso está pensando la Presidenta en medio de la vorágine. Pero como sea, esa posibilidad es real y entonces algo tendría de razón el PT cuando aseguró que la reforma, y ahora el Plan B, nos va a llevar paulatinamente a un régimen de partido único.

Estamos ante la redefinición de la alianza. Difícilmente las cosas serán como antes, y más con la abierta inconformidad de la Presidenta con lo que está pasando. Es probable que esté leyendo para el futuro la posibilidad de que no requiera el oficialismo a estos dos partidos, o que manteniendo la alianza terminen por estar definitivamente sometidos.

Es probable que cuando habla de “señalados”, se refiere precisamente a esto último. Llevar a que la militancia de Morena los coloque en el descrédito y en tomarles distancia en el proyecto transexenal. Para ello no sólo están los militantes, también tienen los medios de comunicación del gobierno.

Nótese que de nuevo no hay una sola referencia a la oposición, es evidente que por algo es.

RESQUICIOS.

Un joven de 15 años entró a una escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán y asesinó a dos maestras. El joven había dado indicios de lo que podía hacer en las redes. Se nos van acercando las brutales acciones que viven nuestros vecinos.