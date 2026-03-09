› Distracciones en Baja California Sur

Por si la falta de agua, el cobro de piso, el tráfico y la basura no fueran suficientes para ocupar el tiempo del alcalde petista de Los Cabos, Christian Agúndez, ahora resulta que está muy ocupado peleándose con empresarios de La Paz por supuestos ataques contra su persona. Los empresarios y hoteleros de Los Cabos, nos dicen, exigen más responsabilidad y seriedad de Christian. ¿Acaso no se da cuenta de que victimizarse sólo delata su incapacidad al frente del cargo?, o ¿en verdad cree que así puede ser gobernador de Baja California Sur en 2027, como dicen que es su interés? Entre quienes conocen de primera mano la situación del municipio, nos piden no perder de vista la forma en la que el edil evita encarar los problemas. Y es que, nos aseguran, no está haciendo mucho ante la advertencia que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho a sus ciudadanos de riesgos de seguridad durante el Spring Break en México. En ese tema, no le conviene distraerse, nos hacen ver.

