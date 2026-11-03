Inauguran primera etapa de la avenida R1 en Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec entregó los primeros 2.5 kilómetros renovados de la avenida Adolfo López Mateos, conocida popularmente como R1.

La reconstrucción de la avenida Adolfo López Mateos, conocida como R1, arrancó formalmente con la entrega de sus primeros 2.5 kilómetros de vialidad renovada. Los trabajos benefician de manera directa a los miles de automovilistas y peatones que transitan a diario por el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Esta entrega inicial comprendió la pavimentación de 20 mil 800 metros cuadrados en ambos sentidos de la arteria, además de la construcción de 315 metros de ciclovía y más de un kilómetro de banquetas. Para este tramo se destinó una inversión de 24.9 millones de pesos.

El proyecto global abarca cuatro etapas e incluye la edificación de un Parque Lineal sobre el camellón central. La obra contempla áreas infantiles, gimnasio al aire libre, canchas deportivas, un cuadrilátero de boxeo y la colocación de más de 12 mil plantas y árboles de sombra.

TE RECOMENDAMOS: Inversión en movilidad Baja California destina 61 mil mdp a megaobras en sus 7 municipios

Durante la presentación de los avances, la alcaldesa Azucena Cisneros destacó la relevancia de intervenir este espacio. “Donde antes había un camellón abandonado, hoy hay un espacio para que las familias convivan. La R1 resuelve lo que se dejó de atender durante décadas”, afirmó la edila.

La avenida R1 representa un eje vial prioritario para la movilidad metropolitana, al cruzar 27 colonias ecatepenses y conectar directamente con la Ciudad de México. Se estima que entre 45 mil y 55 mil vehículos utilizan esta ruta todos los días.

La entrega inicial abarca la pavimentación de 20 mil 800 metros cuadrados en ambos sentidos de la vialidad con una inversión de 24.9 millones de pesos. ı Foto: Especial.

Aunado a la superficie rodable, los trabajos integrales prevén la rehabilitación y reconexión de 2 mil 500 luminarias, así como la limpieza de 27 hectáreas de terreno a lo largo del corredor vial para fortalecer la seguridad de los transeúntes.

De forma paralela, el gobierno local informó sobre las acciones del programa Bachetón 24/7, mediante el cual se han tapado casi 80 mil baches en la demarcación, apoyados con la adquisición de dos unidades bacheadoras de asfalto en frío y caliente.

Finalmente, la Dirección de Obras Públicas proyecta concluir la pavimentación total de los 9.3 kilómetros en enero próximo, mientras que el Parque Lineal y la atención a cavernas subterráneas concluirán en febrero. La emblemática vía sumaba más de 35 años sin intervenciones de esta magnitud.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR