Azucena Cisneros: Nunca más el yugo de los que traicionaron a Ecatepec

Azucena Cisneros encabezó la quinta Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía en la explanada de Ecatepec.

“Nunca más el yugo de los que transaron, de los que traicionaron los principios de este gran municipio”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al encabezar la asamblea informativa “En Ecatepec defendemos la transformación y la soberanía nacional”.

Ante más de cinco mil personas reunidas en la explanada municipal, Cisneros Coss advirtió que existe una escalada contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que es necesario defender la soberanía nacional y los derechos de la población.

La presidenta municipal de Ecatepec instó a mantener la unidad popular frente a los detractores de los programas sociales. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“En Ecatepec somos un pueblo histórico, que además cierra filas desde aquí con la Presidenta de la República”, reiteró durante la quinta asamblea informativa en defensa de la soberanía realizada en el municipio, correspondiente al distrito XI federal, a la que asistieron Daniel Sibaja González, ex secretario de Movilidad de la entidad; Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento, y las regidoras Oliva Salinas Tello y Zoraida Alcaraz Yáñez, entre muchas otras personas.

Añadió que “hoy se nos convoca, como pueblo, a defender la soberanía nacional. A decir fuerte y claro que en México mandamos los mexicanos y que en Ecatepec decidimos las y los ecatepenses”.

Cisneros Coss destacó que frente a los enemigos del pueblo la respuesta debe ser “la unidad que forjamos en la lucha popular, la unidad que construimos en la calle y la unidad que nos demuestran la maestra Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum con el apoyo incondicional que le han dado a nuestro municipio”.

Insistió que “hoy no basta con cumplir nuestro deber, tenemos que hacerlo con convicción y con responsabilidad histórica porque, como en otros momentos, hay a quienes no les gusta que el pueblo decida, hay quienes piden intervención extranjera, hay quienes nos quieren dividir, hay quienes quieren quitar los programas del Bienestar”.

Más de cinco mil ciudadanos se reunieron en la explanada municipal de Ecatepec para mostrar su respaldo al gobierno local y federal. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Reiteró que el mejor antídoto para ello es la unidad del pueblo de Ecatepec y el cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, pues “ningún poder externo va a poder contra nosotros, ni contra el movimiento, ni contra la Presidenta y la Gobernadora”.

Cisneros Coss recordó que el pasado 10 de octubre Sheinbaum Pardo y Gómez Álvarez visitaron Ecatepec y reafirmaron su compromiso con el municipio, sobre todo para llevar agua potable, mejorar las vialidades y otras acciones, y “por eso estamos aquí, para reafirmar la unidad en torno a nuestro proyecto y a nuestro movimiento”.

Autoridades locales y liderazgos de Ecatepec cerraron filas en defensa de la soberanía nacional y la transformación. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Expresó que su principal objetivo es transformar el municipio, lo que logrará con el apoyo de la población, por lo que “desde aquí reitero mi compromiso con Ecatepec, con el movimiento y con la militancia”.

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